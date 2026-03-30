Lenker fuhr nach Fahrerflucht nochmal an Unfallopfer (15) vorbei

Eine 15-jährige Mopedlenkerin wurde beim Abbiegen von einem Pkw gestreift und kam zu Sturz – der Lenker fuhr einfach weiter.

Gerade als das Kind links abbiegen wollte, fuhr ein PKW an ihr vorbei und habe sie links touchiert. Dabei kam sie zu Sturz. Der PKW fuhr weiter.

Gerade als das Kind links abbiegen wollte, fuhr ein PKW an ihr vorbei und habe sie links touchiert. Dabei kam sie zu Sturz. Der PKW fuhr weiter.

Eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Montagnachmittag auf der B106 bei Obervellach gleich zweimal zu Sturz gekommen. Die Jugendliche war gegen 17.30 Uhr in Richtung Winklern unterwegs, als sie links abbiegen wollte. In diesem Moment wurde sie von einem Pkw überholt und dabei offenbar touchiert. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte, während der beteiligte Lenker seine Fahrt fortsetzte, ohne anzuhalten.

Mädchen stürzte erneut, Unfalllenker fuhr wieder vorbei

Trotz des Schocks stand die 15-Jährige selbstständig wieder auf und wollte nach Hause fahren. Aufgrund eines vermutlichen technischen Defekts an ihrem Moped kam es jedoch kurze Zeit später erneut zu einem Sturz. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und leisteten Hilfe. Währenddessen soll der zuvor geflüchtete Pkw erneut an der Unfallstelle vorbeigefahren sein, wie die Polizei berichtet.

Ermittlungen laufen

Die Rettung wurde verständigt, das Mädchen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeuglenker aufgenommen.