Dienstag: Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu Nordwind in Kärnten

Am Dienstag, dem 31. März, zeigt sich das Wetter in Kärnten unterschiedlich. „Vor allem in der Osthälfte ziehen immer wieder Wolken durch, die Sonne zeigt sich nur sporadisch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Westen und Südwesten überwiegt dagegen häufig der Sonnenschein. Dazu kommt lebhafter, an der nördlichen Landesgrenze teils stürmischer Nordwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad.