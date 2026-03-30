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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Wolken im Osten, mehr Sonne im Westen: Kärnten zeigt sich am Dienstag zweigeteilt.
Kärnten
30/03/2026
Prognose

Dienstag: Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu Nordwind in Kärnten

Der Dienstag bringt Kärnten wechselhaftes Frühlingswetter. Während im Westen oft die Sonne scheint, dominieren im Osten die Wolken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Am Dienstag, dem 31. März, zeigt sich das Wetter in Kärnten unterschiedlich. „Vor allem in der Osthälfte ziehen immer wieder Wolken durch, die Sonne zeigt sich nur sporadisch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Westen und Südwesten überwiegt dagegen häufig der Sonnenschein. Dazu kommt lebhafter, an der nördlichen Landesgrenze teils stürmischer Nordwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad.

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