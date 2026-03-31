Nach tagelangem Kampf gegen die Flammen – „Brand aus“ in Winklern

Tagelang hielten die Flammen das Obere Mölltal in Atem, nun gibt es endlich die erlösende Nachricht: Am Montagabend konnte für das Waldbrandgebiet in Winklern „Brand aus“ gemeldet werden.

Freitagnachmittag brach im Oberen Mölltal ein großflächiger Waldbrand aus. Der Waldbrand in Winklern, Oberes Mölltal, forderte die Kärntner Feuerwehren. Rund 140 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Auch ein Hubschrauber vom Innenministerium war im Einsatz. Aufgrund des Sturms war die Lage oftmals gefährlicher. „Zwischendurch war es frustrierend, aber ich muss wieder betonen, was für eine Wahnsinnsleistung die Feuerwehren abliefern“, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober am Sonntag auf Anfrage von 5 Minuten.

„Brand aus“ am Montag

„Heute um 19 Uhr konnte durch unseren Kommandanten endlich BRAND AUS an die LAWZ gemeldet werden“, berichtet die FF Reintal auf Facebook. „Um 16 Uhr wurden ein letztes Mal Einsatzkräfte zum Rückbau der Sprinkleranlagen mobilisiert. Zudem wurden die letzten Schläuche zu ihren Feuerwehren zugestellt und das Equipment des Waldbrandzuges wieder abgeholt“.