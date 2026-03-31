Unbekannter rammt Zaun und Auto – wer hat was gesehen?

Schwerer Sachschaden in Liebenfels: In der Nacht auf heute kam es im Bereich einer Kreuzung zu einem Unfall. Der Verursacher ist jedoch spurlos verschwunden.

„Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker durchbrach am 31. März 2026 in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr im Ortsgebiet von Liebenfels auf der Ossiacher Bundesstraße (B94), Fahrtrichtung St. Veit an der Glan, mit einem blau lackierten Fahrzeug einen Metallzaun bei einem Einfamilienhaus“, berichtet die Kärntner Polizei in einer Aussendung. Das Trümmerfeld am Grundstück der Eltern ist groß: Ein Zaun wurde niedergewalzt, ein geparktes Auto sowie weiteres Inventar massiv beschädigt. Das Auto „wurde durch die Kollision gegen die Fassade des Wohnhauses geschleudert und kam schließlich im Garten zum Stillstand“, heißt es. Doch vom Unfalllenker fehlt jede Spur. Nun bittet eine betroffene Familie, sowie auch die Kärntner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise auf blaues Auto

An der Hausfassade, der Pflasterung sowie der Gartenfläche entstand teilweise schwerer Sachschaden. „Der unbekannte Lenker wendete sein Fahrzeug am Grundstück und flüchtete mit dem vermutlich stark beschädigten PKW in Richtung St. Veit an der Glan“, so in der Aussendung weiter. „Am Fahrzeug der Hausbesitzerin entstand erheblicher Sachschaden. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ“. Die Familie und die Polizei bittet nun dringend um Hinweise. „Bitte meldet euch kurz wenn euch was aufgefallen ist oder irgendwo das etwaige Unfallauto gesichtet wird“, schreibt die Tochter auf Facebook. Die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan nimmt unter 059133 – 2120 Hinweise entgegen.