200 VIPs beim Abschied eines Großen

13 Jahre lang war Peter Kaiser (67) Landeshauptmann von Kärnten. Kaiser war zeit seiner Amtszeit mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert, vom HCB-Skandal über die Hypo/Heta-Krise bis zu Corona und Migration.

Dienstag. 31. März 2026 um 17 Uhr, das ist der Termin, der das Ende dieser seiner Ära markiert. Vor diesem Rücktritt stand aber eine Huldigung, wie sie in der carinthanischen Geschichte auch selten war. So gut wie jede und jeder, die oder der im öffentlichen, kulturellen, sportlichen oder politischen Leben stand oder steht, verabschiedete sich bei Kaisers „Schinkenfleckerl-Party“ im Klagenfurt Konzerthaus. Es werden schon an die 200 VIPs gewesen sein, die dem abtretenden LH hier ihre Aufwartung machten. 5 Minuten hat die besten Fotos von der Veranstaltung, die unter dem Motto stand „Sag zum Abschied leise Servus.“

©5 Minuten | Am Foto: Peter Kaiser mit seiner Lebensgefährtin Uli Wehr.

Gruber (ÖVP) wünscht „alles erdenklich Gute“

Zum Ende der Amtszeit von Peter Kaiser (SPÖ) schlägt die ÖVP versöhnliche Töne an und stellt den Dank für seine langjährige Arbeit in den Mittelpunkt. Landesparteiobmann Martin Gruber betont dabei vor allem die Handschlagqualität und das gegenseitige Vertrauen: „Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe war stets von Respekt geprägt“, so Gruber, der Kaiser für seinen unermüdlichen Einsatz für das Land dankt und ihm für den neuen Lebensabschnitt „alles erdenklich Gute“ wünscht. „Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank“, heißt es.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesparteiobmann Martin Gruber.

Bürgermeister Scheider: „Eine politische Ära geht zu Ende“

Bürgermeister Christian Scheider würdigte Peter Kaiser zum Abschied als einen verbindenden und lösungsorientierten Politiker mit echter Handschlagqualität. Er bedankte sich für die jahrzehntelange, von Fairness und Respekt geprägte Zusammenarbeit und wünschte ihm für die „neue Ära“ nach der politischen Bühne vor allem Gesundheit und Freude. Als besonderes Zeichen der Wertschätzung überreichte Scheider ein Aquarell des Klagenfurter Strandbads – einem erklärten Lieblingsplatz des scheidenden Landeshauptmanns, an dem man ihn künftig wohl öfter privat antreffen wird, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

©StadtKommunikation / Wedenig Bürgermeister Christian Scheider besuchte Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser an seinem letzten Tag in seinem Büro in der Landesregierung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert