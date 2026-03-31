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Rauchen und Feuermachen im Wald ab sofort streng verboten
Die anhaltende Trockenheit und gefährliche Windböen sorgen für Brandgefährdung in Kärntens Wäldern. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau hat daher mit heutigem Datum, dem 31. März 2026, ein striktes Verbot erlassen.
Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse, welche die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden massiv begünstigen, zieht die Behörde nun die Notbremse. Die Verordnung gilt für den gesamten politischen Bezirk Spittal an der Drau, das geht aus einem Schreiben vom Land Kärnten hervor.
Was ist ab sofort verboten?
Das Verbot tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Es umfasst:
- Jegliches Feueranzünden im Wald sowie in dessen Gefährdungsbereich.
- Das Rauchen im Wald und in waldnahen Flächen.
Wichtig: Als Gefährdungsbereich gelten alle waldnahen Flächen, unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung.
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