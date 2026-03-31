Rauchen und Feuermachen im Wald ab sofort streng verboten

Das Verbot tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Es umfasst:

Jegliches Feueranzünden im Wald sowie in dessen Gefährdungsbereich.

Das Rauchen im Wald und in waldnahen Flächen.

Wichtig: Als Gefährdungsbereich gelten alle waldnahen Flächen, unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung.