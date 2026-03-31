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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Wald und zwei Kreise, einmal mit einer Hand und einer Zigarette und einmal mit einem Lagerfeuer. Beide Kreise sind durchgestrichen.
Ab heute gilt ein striktes Verbot.
Spittal/Drau
31/03/2026
Vorsicht

Rauchen und Feuermachen im Wald ab sofort streng verboten

Die anhaltende Trockenheit und gefährliche Windböen sorgen für Brandgefährdung in Kärntens Wäldern. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau hat daher mit heutigem Datum, dem 31. März 2026, ein striktes Verbot erlassen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse, welche die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden massiv begünstigen, zieht die Behörde nun die Notbremse. Die Verordnung gilt für den gesamten politischen Bezirk Spittal an der Drau, das geht aus einem Schreiben vom Land Kärnten hervor.

Was ist ab sofort verboten?

Das Verbot tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Es umfasst:

  • Jegliches Feueranzünden im Wald sowie in dessen Gefährdungsbereich.
  • Das Rauchen im Wald und in waldnahen Flächen.

Wichtig: Als Gefährdungsbereich gelten alle waldnahen Flächen, unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung.

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