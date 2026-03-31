Frühjahrsputz auf der Autobahn: Hier kommt es zu Sperren

Nach den Wintermonaten stehen auf der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt und Völkermarkt umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Hier musst du etwas mehr Zeit einplanen.

In insgesamt zehn Tunneln werden Wände, Beleuchtung und Sicherheitseinrichtungen wie Kameras und Sensoren wieder auf Hochglanz gebracht. Für Autofahrer bedeutet das: Umleitungen. Ab Mittwoch, den 8. April, rückt die ASFINAG aus, um die Tunnel fit für den Sommer zu machen. Gearbeitet wird jeweils in der Nacht.