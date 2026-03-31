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Frühjahrsputz auf der Autobahn: Hier kommt es zu Sperren
Nach den Wintermonaten stehen auf der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt und Völkermarkt umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Hier musst du etwas mehr Zeit einplanen.
In insgesamt zehn Tunneln werden Wände, Beleuchtung und Sicherheitseinrichtungen wie Kameras und Sensoren wieder auf Hochglanz gebracht. Für Autofahrer bedeutet das: Umleitungen. Ab Mittwoch, den 8. April, rückt die ASFINAG aus, um die Tunnel fit für den Sommer zu machen. Gearbeitet wird jeweils in der Nacht.
Die Sperren im Überblick:
Bereich Klagenfurt-Ost bis Völkermarkt:
- Mittwoch, 8. April (20 bis 5 Uhr): Reinigung der Tunnel ((Farchern Ost und West, Reigersdorf, Haidach, Bettlerkreuz und
Kreuzergegend) in Fahrtrichtung Italien.
- Nacht von 9. auf 10. April (20 bis 5 Uhr): Sperre der Richtungsfahrbahn Wien.
- Umleitung: Der Verkehr wird zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West über die Bundesstraße umgeleitet.
Nordumfahrung Klagenfurt:
- Ab Montag, 20. April: Hier sind insgesamt vier Nachtschichten geplant.
- Zuerst wird zwei Nächte lang in Richtung Italien gearbeitet, danach folgt die Richtung Wien.
- Umleitung: Der Verkehr wird jeweils großräumig zwischen Klagenfurt Ost und Klagenfurt West umgeleitet.
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