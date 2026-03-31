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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Sperre des Oswaldibergtunnels auf der A10 Tauernautobahn bei Nacht.
Kärnten
31/03/2026
Vorsicht:

Frühjahrsputz auf der Autobahn: Hier kommt es zu Sperren

Nach den Wintermonaten stehen auf der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt und Völkermarkt umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Hier musst du etwas mehr Zeit einplanen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

In insgesamt zehn Tunneln werden Wände, Beleuchtung und Sicherheitseinrichtungen wie Kameras und Sensoren wieder auf Hochglanz gebracht. Für Autofahrer bedeutet das: Umleitungen. Ab Mittwoch, den 8. April, rückt die ASFINAG aus, um die Tunnel fit für den Sommer zu machen. Gearbeitet wird jeweils in der Nacht.

Die Sperren im Überblick:

Bereich Klagenfurt-Ost bis Völkermarkt:

  • Mittwoch, 8. April (20 bis 5 Uhr): Reinigung der Tunnel ((Farchern Ost und West, Reigersdorf, Haidach, Bettlerkreuz und
    Kreuzergegend) in Fahrtrichtung Italien.
  • Nacht von 9. auf 10. April (20 bis 5 Uhr): Sperre der Richtungsfahrbahn Wien.
  • Umleitung: Der Verkehr wird zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West über die Bundesstraße umgeleitet.

Nordumfahrung Klagenfurt:

  • Ab Montag, 20. April: Hier sind insgesamt vier Nachtschichten geplant.
  • Zuerst wird zwei Nächte lang in Richtung Italien gearbeitet, danach folgt die Richtung Wien.
  • Umleitung: Der Verkehr wird jeweils großräumig zwischen Klagenfurt Ost und Klagenfurt West umgeleitet.
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