Bürgermeister Stefan Salzmann kandidiert 2027 nicht mehr

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal: Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) hat offiziell bekannt gegeben, dass er bei den kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2027 keine Wiederkandidatur anstrebt.

Nach sechs Jahren an der Spitze: Stefan Salzmann führt die aktuelle Periode zu Ende, strebt aber keine Wiederkandidatur an.

Nach sechs Jahren an der Spitze: Stefan Salzmann führt die aktuelle Periode zu Ende, strebt aber keine Wiederkandidatur an.

Seit seinem Amtsantritt im August 2020 – mitten in der weltweiten COVID-19-Pandemie – hat Stefan Salzmann die Geschicke der Gemeinde gelenkt. Nun, nach sechs Jahren an der Spitze, zieht er eine Bilanz und bereitet den geordneten Rückzug vor: Er wird die aktuelle Periode noch bis zum Ende führen, danach jedoch die politische Bühne verlassen, so in einer aktuellen Aussendung.

Die Koralmbahn als „Jahrhundertchance“

„Ein besonderer Schwerpunkt lag über die gesamte Amtszeit bei allen Themen rund um die Koralmbahn, die nach wie eine Jahrhundertchance für St. Paul und die gesamte Region darstellt“, so Salzmann. „Persönlich stolz bin ich auf die Leistungsbilanz der letzten Jahre, und auf die Neupositionierung der Marktgemeinde St. Paul als Treffpunkt zwischen Graz und Klagenfurt. St. Paul ist gut vorbereitet“.

Neues Klima im Gemeinderat

Besonders stolz zeigt sich der scheidende Bürgermeister über die Verbesserung der Gesprächskultur im Gemeinderat. Durch einen respektvollen Umgang und die Suche nach Kompromissen konnten über 95 % aller Beschlüsse einstimmig gefasst werden, so in der Aussendung weiter. Salzmann wird zudem seine Funktion als Vorsitzender des Abfallwirtschaftsverbandes Lavanttal bis zum Ende der Periode weiter ausüben.