Kärntner Bauern spenden Osterjause an soziale Einrichtungen

Die Kärntner Geflügelwirtschaft, Schweinebauern und bäuerlichen Direktvermarkter spendeten Osterwaren im Wert von mehr als 3.000 Euro an den SOMA Markt sowie das Eggerheim in Klagenfurt.

Insgesamt wurden 300 Ostereier sowie Fleischwaren und Reindlinge vom Verband der Kärntner Schweinebauern, dem Landesverband der bäuerlichen Direktvermarkter sowie der Geflügelwirtschaft gespendet. „Es ist schön zu sehen, wie viele bäuerliche Betriebe bereit sind, hier gemeinsam zu helfen“, betont Martin Egger, Obmann des Verbandes der Kärntner Schweinebauern. Die zusammengestellten Osterpakete enthielten Osterschinken, Speck, Selchwürste und Salami – allesamt Produkte aus regionaler bäuerlicher Erzeugung.

Kärntner Bauern spenden Osterpakete

Petra Pobaschnig, Obfrau des Landesverbandes der bäuerlichen Direktvermarkter Kärnten, betont: „Hinter jedem gespendeten Produkt steht eine bäuerliche Familie, die mit viel Sorgfalt und Liebe dieses Lebensmittel hergestellt hat.“ Die beteiligten Verbände bedankten sich herzlich bei allen Betrieben sowie Unterstützern. Dieter Obereder, Obmann der Geflügelwirtschaft Kärnten, ergänzt abschließend: „Ostern ist für viele Familien in Kärnten ein ganz besonderes Fest – eine Zeit des Zusammenkommens, der Tradition und des bewussten Genusses.“ Umso wichtiger sei es, so Obereder, dass auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen hochwertige heimische Produkte auf den Tisch bekommen können.