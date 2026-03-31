Besorgniserregender Trend: Jugendkriminalität in Kärnten steigt

Die Landespolizeidirektion Kärnten schlägt Alarm: Immer mehr junge Menschen geraten in Konflikt mit dem Gesetz. 2025 wurden 18.429 Tatverdächtige ermittelt – fast ein Viertel davon war unter 21 Jahre alt.

„Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen unter 21 Jahren ist in Kärnten in den letzten zehn Jahren gestiegen“, heißt es in einer aktuellen Bilanz der Landespolizeidirektion Kärnten. 2016 wurden noch 3.736 Tatverdächtige in dieser Altersgruppe gezählt. Bis 2025 ist die Zahl um 12,5 Prozent auf 4.205 gestiegen.

Alarmierende Zunahme bei den Jüngsten

Brisant ist vor allem ein Blick auf die unter Zehnjährigen: Nicht nur präsentiert sich hier ein Anstieg von 42,5 Prozent (in absoluten Zahlen ist das eine Zunahme von 17 Tatverdächtigen), als häufigstes Delikt scheinen auch noch Körperverletzungsdelikte auf – 16 Fälle im Jahr 2025. Bei den Zehn- bis unter 14-Jährigen beträgt der Anstieg ebenfalls 17 Prozent. Besonders oft steht die Polizei hier aufgrund von Sachbeschädigungen im Einsatz. Allein 2025 gab es deshalb 108 Anzeigen.

Weniger Delikte bei 14- bis 21-Jährigen

Bei der Gruppe der 14- bis unter 18-Jährigen sank die Zahl der Tatverdächtigen hingegen um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Als häufigstes Delikt scheinen in dieser Altersklasse Diebstähle auf“, wissen die Beamten. Bei den 18- bis unter 21-Jährigen sind es wiederum Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz. Aber: Auch innerhalb dieser Altersgruppe gab es um 75 weniger Tatverdächtige als im Vorjahr.