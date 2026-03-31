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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiwache in Graz.
Eine 40-Jährige soll Geld veruntreut und mehrfach Einmietbetrug begangen haben.
Osttirol & Kärnten
31/03/2026
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Fälle in Kärnten und Osttirol: Polizei entlarvt Serienbetrügerin

Eine 40-jährige Frau soll in Osttirol und Kärnten Geld veruntreut und Vermieter geprellt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei wurde die mutmaßliche Betrügerin nun ausgeforscht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

In Tirol ist eine 40-jährige Frau ins Visier der Polizei geraten. Sie soll als Angestellte eines Gastronomiebetriebes Geld veruntreut haben. Konkret steht die Österreicherin in Verdacht, „Tageslosungen nicht ordnungsgemäß verbucht und sich dadurch unrechtmäßig bereichert zu haben„, so die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Auch soll die Frau mehrmals Einmietbetrug in den Bezirken Lienz und Spittal an der Drau begangen haben. „Durch die Tathandlungen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich“, erklärt die Exekutive. Die Frau wird angezeigt.

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