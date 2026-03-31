Fälle in Kärnten und Osttirol: Polizei entlarvt Serienbetrügerin

In Tirol ist eine 40-jährige Frau ins Visier der Polizei geraten. Sie soll als Angestellte eines Gastronomiebetriebes Geld veruntreut haben. Konkret steht die Österreicherin in Verdacht, „Tageslosungen nicht ordnungsgemäß verbucht und sich dadurch unrechtmäßig bereichert zu haben„, so die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Auch soll die Frau mehrmals Einmietbetrug in den Bezirken Lienz und Spittal an der Drau begangen haben. „Durch die Tathandlungen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich“, erklärt die Exekutive. Die Frau wird angezeigt.