Kärntner Polizei meldet 50 Prozent mehr Drogenlenker

136.488 Alkoholkontrollen hat die Kärntner Polizei 2025 auf den Straßen durchgeführt. Die Anzeigen wegen Alkohol am Steuer stiegen dabei um 7,9 Prozent. Besonders auffällig: Ein Plus von 50,8 Prozent bei Drogenlenkern.

Die Kärntner Polizei ertappte 2025 deutlich mehr Alkohol- und Drogenlenker auf den Straßen.

Die Kärntner Polizei ertappte 2025 deutlich mehr Alkohol- und Drogenlenker auf den Straßen.

Die Kärntner Polizei hat im Vorjahr deutlich mehr Lenker unter Drogen- und Alkoholeinfluss ertappt. 481 Anzeigen betrafen Drogen am Steuer, 3.368 Alkohol. Grund dafür sei laut Landesverkehrsabteilung der intensivere Kontrolldruck: Mehr als 136.400 Alkoholtests wurden durchgeführt. „Das ist ein Plus von 6.310 gegenüber dem Vorjahr“, so die Beamten.

Weniger Raser, mehr Drängler

Generell hat es 2025 eine deutliche Steigerung der Anzeigen aufgrund von Verkehrsdelikten in Kärnten gegeben. Auch in Hinblick auf Gurtpflicht und Sicherheitsabstand. Konkret waren 5.861 Personen nicht angeschnallt, 11.572 Lenker hielten den nötigen Abstand nicht ein. Eine Abnahme war hingegen bei Anzeigen zu Geschwindigkeitsübertretungen (minus 12,6 Prozent) und Handyverbot (minus 7,1 Prozent) am Steuer zu verzeichnen.