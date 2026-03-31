Sicherheit für 16.000 Jobs: So stützt der KWF die Kärntner Wirtschaft

In einer Zeit, die von konjunkturellen Herausforderungen geprägt war, setzte die Institution ein massives Zeichen für Stabilität und Wachstum. Mit 1.502 Förderungszusagen – ein Plus von beeindruckenden 67,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr – unterstreicht der KWF seine Rolle als zentraler Motor des Standorts.

Vom Innovationsexperten zum Brückenbauer

Roland Waldner, der vor knapp zwei Jahren den Alleinvorstand beim KWF übernahm, präsentierte anlässlich der heutigen Pressekonferenz eine Bilanz der Superlative. Der promovierte Kunststofftechniker und ehemalige F&E-Leiter bei Philips brachte über 30 Jahre Industrieerfahrung in den KWF ein. Bei seinem damaligen Antritt betonte er bereits seine Vision für den Standort: „Innovationen gibt es nicht nur in der Industrie. Es ist mir wichtig, dass wir branchenübergreifend und nicht klein, sondern groß denken“. Diese Haltung spiegelt sich nun in den aktuellen Rekordzahlen wider. Waldner, der selbst jahrelang auf Kundenseite Förderungen in Anspruch nahm, setzt konsequent auf Wirkung. Er stellt klar: „Wir setzen gezielt auf eine wirkungsorientierte Förderung: Unternehmen sollen ausreichende finanzielle Mittel erhalten, um ihre Projekte – trotz teils herausfordernder Rahmenbedingungen – realistisch, nachhaltig und zukunftsgerichtet umsetzen zu können“.

Sicherheit für Beschäftigte und Betriebe

Das genehmigte Förderungsvolumen stieg 2025 auf 47,6 Millionen Euro (+57,3 Prozent), wodurch ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 241 Millionen Euro am Standort ausgelöst wurde. Diese Dynamik sicherte nicht nur 16.729 bestehende Arbeitsplätze, sondern schuf auch 673 neue Stellen in Kärntner Betrieben. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hob die strategische Bedeutung dieser Maßnahmen hervor. Er erklärte, dass 2025 ein weiteres Jahr gewesen sei, in dem der Wirtschaftsstandort enormem Druck ausgesetzt war. „Daher war es von entscheidender Bedeutung, dieser konjunkturellen Abkühlung mit einer effektiven und wirkungsstarken Wirtschaftsförderungspolitik entgegenzuwirken. Mit einem attraktiven Förderungsangebot ist es in einer herausfordernden Zeit gelungen, wichtige Vorzieheffekte im Bereich der betrieblichen Investitionen zu erzielen“.

KMU im Rampenlicht

Entsprechend der Kärntner Wirtschaftsstruktur richtete sich das Angebot primär an kleine und mittlere Unternehmen: Beeindruckende 95,9 Prozent aller Förderungsfälle entfielen auf KMU. Besonders Kleinstunternehmen (bis neun Mitarbeiter) bildeten mit 1.038 Zusagen das Rückgrat der Bilanz. Technologiereferentin Gaby Schaunig (SPÖ) verwies auf den Erfolg des Technologiefonds, der gezielt dort ansetze, wo die Zukunft des Wirtschaftsstandorts entstehe – in Forschung und Innovation. Sie betonte die strategische Komponente dieser Investitionen: „Erfolgreiche Beispiele wie die COMET-Projekte im Bereich Kreislaufwirtschaft oder die Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums Holz zeigen, wie aus Forschung konkrete Innovationen und wirtschaftliche Impulse entstehen. Diese Investitionen sind eine strategische Entscheidung: Wir schaffen die Grundlage dafür, dass Kärnten auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiger und innovativer Wirtschaftsstandort bleibt“.

Digitalisierung und Effizienz

Neben den finanziellen Impulsen hat der KWF unter Waldners Führung auch intern massiv modernisiert. Das neue KWF-Förderungsportal ermöglicht es Unternehmen, Anträge digital und transparent zu verfolgen. Martin Zandonella, Vorsitzender des KWF-Kuratoriums, sieht darin einen großen Vorteil für die Wirtschaft: „Durch die transparente Statusdarstellung kann jeder Förderungsantrag über eine digitale Timeline in Echtzeit nachverfolgt werden. Auch relevante Fristen und erforderliche Schritte sind klar ersichtlich, was den Unternehmen eine höhere Planungssicherheit bietet“. Trotz einer Verdreifachung der Anträge im Vergleich zum Jahr 2022 blieb die Belegschaft des KWF mit rund 40 Köpfen stabil. Dies gelang durch neue Methoden und die digitale Signatur, wie in der Pressekonferenz erläutert wurde: „Wir haben die digitale Signatur fix eingeführt und das hat schon sehr, sehr viel an Zeiten und Möglichkeiten freigeschaufelt“.

Ausblick 2026: 50 Millionen Euro für das Wachstum

Für das laufende Jahr 2026 stehen erneut 50 Millionen Euro zur Verfügung. Roland Waldner bleibt seiner Linie als „Brückenbauer“ treu, der Kärnten durch Kooperation voranbringen will. Das Ziel für 2026 sei laut Schuschnig klar definiert: „Während wir im Jahr 2025 noch stark auf konjunkturstützende Maßnahmen gesetzt haben, ist das klare Ziel für 2026, Unternehmen im Wachstumsprozess gezielt zu unterstützen“. Der Fokus liegt dabei auf Innovation, KI, Tourismus, Export und Kreislaufwirtschaft.