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/ ©FF Watschig
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute auf dem betroffenen Balkon.
Ein Feuer brach auf einem Balkon aus.
Hermagor
31/03/2026

Sechs Feuerwehren rückten zu Brand nahe Hermagor aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Watschig, Mitschig, Tröpolach, Hermagor, Rattendorf und Reisach rückten am Dienstagnachmittag zu einem Balkonbrand in Kraschach in der Stadtgemeinde Hermagor aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

78 Florianis standen am Dienstagnachmittag bei einem Wohnhaus in Kraschach in der Stadtgemeinde Hermagor im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache ist auf einem Balkon des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. „Bereits auf der Anfahrt war eine leichte Rauchentwicklung sichtbar“, schildern die Feuerwehrleute.

Handfeuerlöscher verhindert Schlimmeres

Glücklicherweise konnten die Flammen schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt werden. Ein Atemschutztrupp führte anschließend Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich auf Glutnester. Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute auf dem betroffenen Balkon.
©FF Tröpolach |
Sechs Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz standen im Einsatz.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute auf dem betroffenen Balkon.
©FF Tröpolach
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