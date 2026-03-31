Auto hebt in Kurve ab und landet im Bach – zwei Verletzte

Unfall in Völkermarkt: Ein Auto kommt von der Straße ab und landet im Bachbett. Zwei junge Insassen können sich selbst befreien, werden jedoch verletzt ins Spital gebracht.

Am Dienstag, dem 31. März 2026, war ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf einer Gemeindestraße vom Gösselsdorfer See in Richtung Gösselsdorf unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 17-Jährige. In einer scharfen Rechtskurve vor einer Brücke kam es dann zum folgenschweren Unfall. „Der Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus weiter, hob mit dem Fahrzeug ab und prallte gegen die gegenüberliegende Böschung“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Im Bach zum Stillstand

Nach dem Aufprall blieb das Fahrzeug schließlich im Bachbett stehen. „Der PKW kam schließlich mit der Front im Bachbett zum Stillstand“, so die Polizei weiter. Dennoch konnten sich beide Insassen eigenständig aus dem beschädigten Auto befreien. „Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte umgehend den Rettungsdienst“, heißt es vonseiten der Exekutive weiter. Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später ein und übernahmen die Versorgung der Verletzten.

Ins Spital gebracht

Der 19-Jährige wurde mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die 17-jährige Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee geflogen werden. Auch die Bergung des Unfallwagens gestaltete sich aufwendig. „Der PKW musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden“, so die Polizei.

Alkohol festgestellt

Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief positiv. „Ein mit dem 19-Jährigen vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab eine leichte Alkoholisierung“, bestätigt die Landespolizeidirektion Kärnten. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wird er angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 20:42 Uhr aktualisiert