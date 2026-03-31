Nach grauem Start zeigt sich am Mittwoch doch noch die Sonne

In Kärnten zeigt sich das Wetter am Mittwoch von seiner wechselhaften Seite. Anfangs dominieren dichte Wolken, erst am Nachmittag kommt immer öfter die Sonne zum Zug. Begleitet wird der Tag von lebhaftem Wind.

Am Mittwoch wird das Wetter in Kärnten durchwachsen. Zunächst bleibt es meist grau und wolkenverhangen. Später lockert es auf und die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein. „Es bleibt aber windig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 12 Grad.