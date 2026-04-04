Land investiert 900.000 Euro in Radbagger-Flotte

Das Straßenbaureferat des Landes investiert rund 900.000 Euro in neue Radbagger für die Straßenmeistereien. Sechs neue Geräte mitsamt Zubehör stehen in Friesach, Feldkirchen, Kötschach, Spittal, Eisenkappel und Wolfsberg bereit.

Die neuen Radbagger, inklusive umfangreicher Anbaugeräte, wie Schaufeln, Greifzangen oder Astsägen sind in den Straßenmeistereien Friesach, Feldkirchen, Kötschach, Spittal, Eisenkappel und Wolfsberg stationiert. „Mit den Investitionen stellen wir sicher, dass den Mitarbeitern in den Straßenmeistereien modernes und leistungsfähiges Gerät zur Verfügung steht und sie ihren Aufgaben bestmöglich nachgehen können“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter und Martin Gruber (ÖVP).

Straßenmeistereien rüsten auf

Die Bagger werden künftig unter anderem für Instandhaltungsarbeiten an Banketten, Böschungen sowie Entwässerungsgräben eingesetzt. Aber auch bei kleineren Geh- und Radwegprojekten, im Winterdienst und beim jährlichen Frühjahrsputz entlang der Landesstraßen. „Das spart uns langfristig Kosten und stärkt zugleich die Effizienz unserer Straßenmeistereien“, so der Straßenbaureferent abschließend.