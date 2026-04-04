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/ ©Büro LHStv. Gruber
Ein Bild auf 5min.at zeigt Manuel Unterweger, Johannes Kanovnik, Christian Zechner, Martin Gruber, Michael Mösslacher und Lorenz Astner vor einem Radbagger.
Das Land Kärnten investiert in die Modernisierung der technischen Ausstattung der Straßenmeistereien.
Kärnten
04/04/2026
Straßenbau-Offensive

Land investiert 900.000 Euro in Radbagger-Flotte

Das Straßenbaureferat des Landes investiert rund 900.000 Euro in neue Radbagger für die Straßenmeistereien. Sechs neue Geräte mitsamt Zubehör stehen in Friesach, Feldkirchen, Kötschach, Spittal, Eisenkappel und Wolfsberg bereit.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Die neuen Radbagger, inklusive umfangreicher Anbaugeräte, wie Schaufeln, Greifzangen oder Astsägen sind in den Straßenmeistereien Friesach, Feldkirchen, Kötschach, Spittal, Eisenkappel und Wolfsberg stationiert. „Mit den Investitionen stellen wir sicher, dass den Mitarbeitern in den Straßenmeistereien modernes und leistungsfähiges Gerät zur Verfügung steht und sie ihren Aufgaben bestmöglich nachgehen können“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter und Martin Gruber (ÖVP).

Straßenmeistereien rüsten auf

Die Bagger werden künftig unter anderem für Instandhaltungsarbeiten an Banketten, Böschungen sowie Entwässerungsgräben eingesetzt. Aber auch bei kleineren Geh- und Radwegprojekten, im Winterdienst und beim jährlichen Frühjahrsputz entlang der Landesstraßen. „Das spart uns langfristig Kosten und stärkt zugleich die Effizienz unserer Straßenmeistereien“, so der Straßenbaureferent abschließend.

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