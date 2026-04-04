Jugendlicher (16) versenkt Auto seiner Mutter in Bach

Ein 16-Jähriger versenkte am Freitagabend den Wagen seiner Mutter in einem Nebenbach der Lavant. Das Fahrzeug ging vollständig unter und musste von den Einsatzkräften geborgen werden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Karfreitag in Wolfsberg.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Karfreitag in Wolfsberg.

Der junge Mann aus dem Bezirk Wolfsberg verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam er von der Pestalozzistraße ab und stürzte in einen Nebenbach der Lavant. Der Lenker hatte Glück: Er konnte sich aus dem Auto befreien.

Auto versinkt im Wasser

„Der Wagen ging dabei vollständig unter und musste von der Feuerwehr, der Wasserrettung sowie einem Abschleppunternehmen geborgen werden“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg. Hinzu kommt außerdem, dass der 16-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 11:20 Uhr aktualisiert