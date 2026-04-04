Allergiealarm: Pollenbelastung steigt in Kärnten jetzt rasant

Über das Osterwochenende steigt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Pollenbelastung in Kärnten. Häufige Allergieauslöser sind derzeit vor allem Birken- und Eschenpollen.

„Mit dem Anstieg der Tagestemperaturen und dem Ende der kühlen Nächte wird über das Osterwochenende die pollenallergische Belastung schnell hohe Ausmaße erreichen“, erklärt Helmut Zwander vom Kärntner Pollenwarndienst. Speziell Allergiker, welche auf Birke bzw. Esche reagieren, werden zu kämpfen haben.

Birke legt in Kärnten los

„Nach dem unterdurchschnittlichen Pollenflug im Jahr 2025 muss damit gerechnet werden, dass in diesem Jahr das Stäuben der Birke hohe Werte erreichen wird“, betont Zwander. Hinzu kommt: „Zeitgleich beginnt auch das Stäuben der Hainbuche, welche mit der Birke sehr nahe verwandt ist“, so der Fachmann. Diese kann bei Menschen mit einer Birkenpollen-Allergie daher ebenfalls Beschwerden hervorrufen. Grund dafür sind sogenannte Kreuzreaktionen. Weiterhin sorgt außerdem die Esche für Pollenbelastungen in Kärnten. Sie kommt überwiegend in den Tälern und Becken vor.