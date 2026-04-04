Übersicht: Speisesegnungen am Karsamstag in Kärnten

In Kärnten werden am Karsamstag wieder die traditionellen Speisesegnungen gefeiert. Ob Schinken, Kren oder Reindling – die Fleischweihen finden bis in die Nachmittagsstunden in Kirchen sowie auf Märkten und Plätzen statt.

Osterschinken, Kren, gefärbte Eier und diverse Osterbäckereien: Ein fixer Bestandteil des Karsamstags sind die sogenannten Speisesegnungen bzw. Fleischweihen in Kärnten. Fast jeder katholische Haushalt bereitet einen Osterkorb mit herzhaften Köstlichkeiten für die Osterjause vor und bringt ihn zur Segnung. Diese finden kärntenweit auf Wochenmärkten, öffentlichen Plätzen oder direkt in der Kirche statt. Einen Überblick über einen Großteil der Speisesegnungen in den Bezirken Villach-Land, Villach, Klagenfurt-Land und Klagenfurt findet ihr hier bei uns bzw. online unter www.kath-kirche-kaernten.at.

Speisensegnungen im Überblick Bezirk Villach-Land Afritz Pfarrkirche Afritz: 9 und 14 Uhr

Pflegeheim SeneCura: 10 Uhr Arnoldstein Pfarrkirche Arnoldstein: 11 Uhr

Filialkirche Lind: 13.30 Uhr

Filialkirche Pöckau: 14 Uhr

Filialkirche Seltschach: 13 Uhr

Pfarrkirche Thörl Maglern: 15 Uhr

Pfarrkirche Arnoldstein: 15 Uhr Arriach Pfarrkirche Arriach: 11, 16 Uhr

Klösterle: 15 Uhr Bad Bleiberg Pfarrkirche Kreuth: 13 Uhr

Pfarrkirche Bad Bleiberg: 13.30 Uhr Feistritz an der Gail Pfarrkirche Feistritz an der Gail: 15 Uhr Feld am See Filialkirche Feld am See: 16 Uhr

St. Peter: 16 Uhr Ferndorf St. Paul ob Ferndorf (beim Kriegerdenkmal): 13.30 Uhr Finkenstein: Altfinkenstein: 14.15 Uhr

Fürnitz: 12.50 und 19.30 Uhr

Federaun: 13.25 Uhr

Gödersdorf (Filialkirche): 12.45 Uhr

Goritschach (Filialkirche): 13.30 Uhr

Hart: 14.40 Uhr

Kirche Faak: 15.30 Uhr

Kirche Latschach: 15 Uhr

Kirche Pogöriach: 15.45 Uhr

Kirche Untergreuth: 14.30 Uhr

Müllnern: 12.30 Uhr

Neuhaus: 14 Uhr

Oberrain: 13.10 Uhr

Oberschütt: 13.40 Uhr

Pfarrkirche St. Stefan: 16.30 Uhr

St. Job: 12.15 Uhr

St. Leonhard: 15 Uhr

Susalitsch: 12.30 Uhr

Techanting: 13 Uhr

Tschau: 14.20 Uhr

Volksschule Finkenstein: 13.45 Uhr Fresach Pfarrkirche Fresach: 13 Uhr Hohenthurn Pfarrkirche Göriach: 16 Uhr

Dreulach: 16.20 Uhr

Draschitz: 16.40 Uhr

Hohenthurn: 17 Uhr Nötsch im Gailtal Pfarrkirche Saak: 16 Uhr Paternion Feffernitz: 11.30 Uhr

Feistritz: 14 Uhr

Kreuzen: 16.30 Uhr

Pogöriach: 12.30 Uhr

Pöllan: 13 Uhr

Rubland: 15.30 Uhr St. Georgen im Gailtal: Emmersdorf: 15.30 Uhr

Kerschdorf: 14 Uhr

St. Georgen im Gailtal: 14.30 Uhr

Tratten: 13.30 Uhr St. Jakob im Rosental Pfarrkirche Maria Elend: 11 Uhr Rosegg Goritschach: 10.30 Uhr

Möchling: 10.15 Uhr Stockenboi Kamering: 14.30 Uhr

Stockenboi: 12 Uhr

Tragail: 11 Uhr Treffen am Ossiacher See Einöde: 10 Uhr

Treffen: 13 Uhr

Sattendorf: 10 Uhr Velden am Wörthersee Augsdorf: 13 Uhr

Filialkirche Selpritsch: 9 Uhr

Pfarrkirche St. Lambrecht: 14.30 Uhr

Pfarrkirche Velden: 14 Uhr

Kirche Oberjeserz: 10 Uhr

Pflegheim Laetitia: 9.30 Uhr

Reidnmarterl: 10.30 Uhr

Lind ob Velden: 10 Uhr

Marienhof: 10.30 Uhr

Unterwinklern: 12 Uhr

Selpritsch Tankstelle: 14 Uhr

Aich – Strecklhof: 14.30 Uhr

Unterjeserz – Käfer: 13.30 Uhr

Velden: 11 und 14 Uhr

Freiwiese Duel: 13 Uhr

Emmersdorf: 15 Uhr

Kantnig: 15.30 Uhr Weißenstein Pfarrkirche Weißenstein: 14 Uhr

Pfarrkirche Kellerberg: 14.45 Uhr

Töplitsch: 14.45 Uhr

Puch: 15.30 Uhr Wernberg Altpold – Familie Gajsek: 14 Uhr

Föderlach: 9.30 Uhr

Gottestal: 9 Uhr

Kapelle Kerschdorf: 12.30 Uhr

Kirche Oberdorf: 13.30 Uhr

Kirche Ragain: 14 Uhr

Kirche Umberg: 14.20 Uhr

Kloster Wernberg: 11 Uhr

Neudorf: 10.40 Uhr

Oberjeserz: 14.45 Uhr

Obertrabenig-Marterl: 13.40 Uhr

Oberwinklern: 13.45 Uhr

Pfarrkirche Damtschach: 11 Uhr

Pfarrkirche Sternberg: 12 Uhr

Pfarrkirche (zentral): 11.30 Uhr

Seniorenheim Gottestal: 10 Uhr

Stallhofen: 13 Uhr

Terlach: 13.15 Uhr

Trabenig-Marterl: 13.20 Uhr

Weinzierl: 14.20 Uhr

Wudmath: 10 Uhr

Wurzen–Cepnik: 13 Uhr

Wurzen–Pikoutz: 13.15 Uhr

Kletschach: 10.20 Uhr Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung Villach Landskron: Filialkirche St. Ruprecht: 11 Uhr

Kirche Gratschach: 12 Uhr

Kirche St. Andrä: 11.30 Uhr

Filialkirche St. Ulrich: 13.30 Uhr

St. Michael: 12.30 Uhr

Pfarrkirche Maria Landskron: 15 Uhr Maria Gail Pfarrkirche Maria Gail: 15.30 Uhr

Kapelle Kratschach: 13.30 Uhr

Kapelle Großsattel: 14.30 Uhr

Kapelle Kleinsattel: 15 Uhr

Johanneskirche Drobollach: 14 Uhr

Wegkreuz Tschinowitsch: 13 Uhr Villach Filialkirche St. Laurentius: 14 Uhr

Filialkirche St. Magdalen: 15 Uhr

Filialkirche Vassach: 14 Uhr

Feuerwehr Judendorf: 14 Uhr

Feuerwehr Perau: 11 Uhr

Pfarrkirche Heiligenkreuz: 11, 12 und 12.30 Uhr

Pfarrkirche Heiligengeist: 16 Uhr

Pfarrkirche St. Josef: 15 Uhr

Pfarrkirche St. Leonhard: 11 Uhr

Pfarrkirche St. Martin: 14.30 Uhr

Pfarrkirche St. Nikolai: 13, 14, 15 Uhr

Pfarrkirche Villach Hlgst. Dreifaltigkeit: 15 Uhr

Stadthauptpfarrkirche Villach-St. Jakob: 14, 15 und 16 Uhr

Warmbad Kapelle im Warmbader Kurpark: 16 Uhr

Wochenmarkt: 10 Uhr Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung Bezirk Klagenfurt-Land Maria Saal Arndorf: 14 Uhr

Hart: 13 Uhr

Judendorf: 9.30 Uhr

Kuchling (beim Bauernhof der Familie Aberger): 14.30 Uhr

Nessendorf (Bildstock): 10 Uhr

Pfarrkirche Maria Saal: 14 Uhr

Stuttern: 12 Uhr

Walddorf: 15 Uhr

Winklern: 12 Uhr

Zell: 9 Uhr

Gottesbichl: 10.30 Uhr

Bauernhof der Familie Knafl: 13 Uhr

Bauernhof der Familie Schienegger: 11 Uhr

Pestkreuz: 12.30 Uhr Maria Wörth Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock): 14 Uhr

Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock Höhe): 12 Uhr

Sekirn – Paulitschkreuz: 15 Uhr

St. Theresia in Dellach: 13.15 Uhr Pörtschach am Ulrichsberg Filialkirche Möderndorf: 13.30 Uhr

Seminarkirche Tanzenberg: 13 Uhr Pörtschach am Wörthersee Pfarrkirche: 11 Uhr Projern Pfarre Projern: 14 Uhr Schiefling am See Albersdorf – Kirche: 11.30 Uhr

Gemeindeamt in Schiefling: 11 Uhr Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk Klagenfurt Klagenfurt-Annabichl: Bildstock Ehrentaler Senke: 14 Uhr

Ehrentaler Kreuz: 12 Uhr

Pfarrkirche Klagenfurt-Annabichl: 13 und 14 Uhr

Kirche Tessendorf: 15 Uhr Klagenfurter Dom: Aug. Jaksch Straße 9 bis 15: 11 Uhr

Christkönigskirche: 12, 13 und 14 Uhr (mehrfach)

C.-M.-Wieland-Straße (Spielplatz): 13 Uhr

Domkirche: 10, 11, 12 (mit Diözesanbischof Josef Marketz), 13, 14 und 15 Uhr

Funderstraße 22 (Innenhof): 12 Uhr

Pfarrkirche St. Elisabeth: 13 und 14 Uhr

Pfarrkirche St. Martin: 13, 14 und 15 Uhr (jeweils vor der Kirche)

Villacherstraße/Kohldorferstraße (ehem. ÖDK-Gebäude): 12 Uhr

Speisensegnung am Marktplatz (Benediktinerplatz): 9 Uhr Klagenfurt-Don Bosco: Klagenfurt-Don Bosco: 13, 14 und 15 Uhr Klagenfurt-St. Egid: Kreuzberglkirche: 14 und 15 Uhr

Klagenfurt-St. Egid Pfarrkirche: 10 Uhr (bis 14:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde)

Truppenspital: 11:30 Uhr Klagenfurt-St. Martin: Pfarrkirche: 13 und 15 Uhr

vor der Bäckerei Weissensteiner: 12 Uhr Klagenfurt-St. Modestus: Pfarrkirche: 13.30 und 14.30 Uhr Klagenfurt-St. Peter: Pfarrkirche: 10.30, 11, 12 und 13 Uhr Klagenfurt-St. Ruprecht: Pfarrkirche: 13, 13.30, 14 und 14.30 Uhr

Sattnitzsiedlung: 11 Uhr Klagenfurt-St. Theresia: Marhofgasse: 12 Uhr

SAK-Platz: 10:30 Uhr

Beim Café Ikarus: 11:30 Uhr

Pfarrkirche Klagenfurt-St. Theresia: 10, 11, 13 und 14 Uhr Klagenfurt-Welzenegg: Pflegezentrum: 10 Uhr

Pfarrkirche Klagenfurt-Welzenegg Herz Jesu: 10:30 Uhr (ab 10.30 halbstündlich bis 13.30)

Feuerwehr Haidach: 15 Uhr Klagenfurt-Wölfnitz: Pitzelstätten: 13.30 Uhr

Wölfnitz: 13 Uhr Viktring-Stein: Fercherkreuz – Weingarten: 10 Uhr

Granigkreuz – Krottendorf: 15 Uhr

Haus Wernig – Neudorferstraße: 14 Uhr

Kristankreuz – Rotschitzenstraße: 11:30 Uhr

Pfarrkirche Stein bei Viktring (Kirchenvorplatz Stein): 14:30 Uhr

Pfarrkirche Viktring Stiftshof: 10 und 15:30 Uhr

Rottauerkreuz – Rottauerstraße: 10:45 Uhr Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk

Nimmst du heute an einer Speisesegnung teil? Ja natürlich! Heuer nicht. Nein, ich habe einen anderen Glauben. Weiß ich noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert