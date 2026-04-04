Übersicht: Speisesegnungen am Karsamstag in Kärnten
In Kärnten werden am Karsamstag wieder die traditionellen Speisesegnungen gefeiert. Ob Schinken, Kren oder Reindling – die Fleischweihen finden bis in die Nachmittagsstunden in Kirchen sowie auf Märkten und Plätzen statt.
Osterschinken, Kren, gefärbte Eier und diverse Osterbäckereien: Ein fixer Bestandteil des Karsamstags sind die sogenannten Speisesegnungen bzw. Fleischweihen in Kärnten. Fast jeder katholische Haushalt bereitet einen Osterkorb mit herzhaften Köstlichkeiten für die Osterjause vor und bringt ihn zur Segnung. Diese finden kärntenweit auf Wochenmärkten, öffentlichen Plätzen oder direkt in der Kirche statt. Einen Überblick über einen Großteil der Speisesegnungen in den Bezirken Villach-Land, Villach, Klagenfurt-Land und Klagenfurt findet ihr hier bei uns bzw. online unter www.kath-kirche-kaernten.at.
Speisensegnungen im Überblick
Afritz
- Pfarrkirche Afritz: 9 und 14 Uhr
- Pflegeheim SeneCura: 10 Uhr
Arnoldstein
- Pfarrkirche Arnoldstein: 11 Uhr
- Filialkirche Lind: 13.30 Uhr
- Filialkirche Pöckau: 14 Uhr
- Filialkirche Seltschach: 13 Uhr
- Pfarrkirche Thörl Maglern: 15 Uhr
- Pfarrkirche Arnoldstein: 15 Uhr
Arriach
- Pfarrkirche Arriach: 11, 16 Uhr
- Klösterle: 15 Uhr
Bad Bleiberg
- Pfarrkirche Kreuth: 13 Uhr
- Pfarrkirche Bad Bleiberg: 13.30 Uhr
Feistritz an der Gail
- Pfarrkirche Feistritz an der Gail: 15 Uhr
Feld am See
- Filialkirche Feld am See: 16 Uhr
- St. Peter: 16 Uhr
Ferndorf
- St. Paul ob Ferndorf (beim Kriegerdenkmal): 13.30 Uhr
Finkenstein:
- Altfinkenstein: 14.15 Uhr
- Fürnitz: 12.50 und 19.30 Uhr
- Federaun: 13.25 Uhr
- Gödersdorf (Filialkirche): 12.45 Uhr
- Goritschach (Filialkirche): 13.30 Uhr
- Hart: 14.40 Uhr
- Kirche Faak: 15.30 Uhr
- Kirche Latschach: 15 Uhr
- Kirche Pogöriach: 15.45 Uhr
- Kirche Untergreuth: 14.30 Uhr
- Müllnern: 12.30 Uhr
- Neuhaus: 14 Uhr
- Oberrain: 13.10 Uhr
- Oberschütt: 13.40 Uhr
- Pfarrkirche St. Stefan: 16.30 Uhr
- St. Job: 12.15 Uhr
- St. Leonhard: 15 Uhr
- Susalitsch: 12.30 Uhr
- Techanting: 13 Uhr
- Tschau: 14.20 Uhr
- Volksschule Finkenstein: 13.45 Uhr
Fresach
- Pfarrkirche Fresach: 13 Uhr
Hohenthurn
- Pfarrkirche Göriach: 16 Uhr
- Dreulach: 16.20 Uhr
- Draschitz: 16.40 Uhr
- Hohenthurn: 17 Uhr
Nötsch im Gailtal
- Pfarrkirche Saak: 16 Uhr
Paternion
- Feffernitz: 11.30 Uhr
- Feistritz: 14 Uhr
- Kreuzen: 16.30 Uhr
- Pogöriach: 12.30 Uhr
- Pöllan: 13 Uhr
- Rubland: 15.30 Uhr
St. Georgen im Gailtal:
- Emmersdorf: 15.30 Uhr
- Kerschdorf: 14 Uhr
- St. Georgen im Gailtal: 14.30 Uhr
- Tratten: 13.30 Uhr
St. Jakob im Rosental
- Pfarrkirche Maria Elend: 11 Uhr
Rosegg
- Goritschach: 10.30 Uhr
- Möchling: 10.15 Uhr
Stockenboi
- Kamering: 14.30 Uhr
- Stockenboi: 12 Uhr
- Tragail: 11 Uhr
Treffen am Ossiacher See
- Einöde: 10 Uhr
- Treffen: 13 Uhr
- Sattendorf: 10 Uhr
Velden am Wörthersee
- Augsdorf: 13 Uhr
- Filialkirche Selpritsch: 9 Uhr
- Pfarrkirche St. Lambrecht: 14.30 Uhr
- Pfarrkirche Velden: 14 Uhr
- Kirche Oberjeserz: 10 Uhr
- Pflegheim Laetitia: 9.30 Uhr
- Reidnmarterl: 10.30 Uhr
- Lind ob Velden: 10 Uhr
- Marienhof: 10.30 Uhr
- Unterwinklern: 12 Uhr
- Selpritsch Tankstelle: 14 Uhr
- Aich – Strecklhof: 14.30 Uhr
- Unterjeserz – Käfer: 13.30 Uhr
- Velden: 11 und 14 Uhr
- Freiwiese Duel: 13 Uhr
- Emmersdorf: 15 Uhr
- Kantnig: 15.30 Uhr
Weißenstein
- Pfarrkirche Weißenstein: 14 Uhr
- Pfarrkirche Kellerberg: 14.45 Uhr
- Töplitsch: 14.45 Uhr
- Puch: 15.30 Uhr
Wernberg
- Altpold – Familie Gajsek: 14 Uhr
- Föderlach: 9.30 Uhr
- Gottestal: 9 Uhr
- Kapelle Kerschdorf: 12.30 Uhr
- Kirche Oberdorf: 13.30 Uhr
- Kirche Ragain: 14 Uhr
- Kirche Umberg: 14.20 Uhr
- Kloster Wernberg: 11 Uhr
- Neudorf: 10.40 Uhr
- Oberjeserz: 14.45 Uhr
- Obertrabenig-Marterl: 13.40 Uhr
- Oberwinklern: 13.45 Uhr
- Pfarrkirche Damtschach: 11 Uhr
- Pfarrkirche Sternberg: 12 Uhr
- Pfarrkirche (zentral): 11.30 Uhr
- Seniorenheim Gottestal: 10 Uhr
- Stallhofen: 13 Uhr
- Terlach: 13.15 Uhr
- Trabenig-Marterl: 13.20 Uhr
- Weinzierl: 14.20 Uhr
- Wudmath: 10 Uhr
- Wurzen–Cepnik: 13 Uhr
- Wurzen–Pikoutz: 13.15 Uhr
- Kletschach: 10.20 Uhr
Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung
Landskron:
- Filialkirche St. Ruprecht: 11 Uhr
- Kirche Gratschach: 12 Uhr
- Kirche St. Andrä: 11.30 Uhr
- Filialkirche St. Ulrich: 13.30 Uhr
- St. Michael: 12.30 Uhr
- Pfarrkirche Maria Landskron: 15 Uhr
Maria Gail
- Pfarrkirche Maria Gail: 15.30 Uhr
- Kapelle Kratschach: 13.30 Uhr
- Kapelle Großsattel: 14.30 Uhr
- Kapelle Kleinsattel: 15 Uhr
- Johanneskirche Drobollach: 14 Uhr
- Wegkreuz Tschinowitsch: 13 Uhr
Villach
- Filialkirche St. Laurentius: 14 Uhr
- Filialkirche St. Magdalen: 15 Uhr
- Filialkirche Vassach: 14 Uhr
- Feuerwehr Judendorf: 14 Uhr
- Feuerwehr Perau: 11 Uhr
- Pfarrkirche Heiligenkreuz: 11, 12 und 12.30 Uhr
- Pfarrkirche Heiligengeist: 16 Uhr
- Pfarrkirche St. Josef: 15 Uhr
- Pfarrkirche St. Leonhard: 11 Uhr
- Pfarrkirche St. Martin: 14.30 Uhr
- Pfarrkirche St. Nikolai: 13, 14, 15 Uhr
- Pfarrkirche Villach Hlgst. Dreifaltigkeit: 15 Uhr
- Stadthauptpfarrkirche Villach-St. Jakob: 14, 15 und 16 Uhr
- Warmbad Kapelle im Warmbader Kurpark: 16 Uhr
- Wochenmarkt: 10 Uhr
Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung
Maria Saal
- Arndorf: 14 Uhr
- Hart: 13 Uhr
- Judendorf: 9.30 Uhr
- Kuchling (beim Bauernhof der Familie Aberger): 14.30 Uhr
- Nessendorf (Bildstock): 10 Uhr
- Pfarrkirche Maria Saal: 14 Uhr
- Stuttern: 12 Uhr
- Walddorf: 15 Uhr
- Winklern: 12 Uhr
- Zell: 9 Uhr
- Gottesbichl: 10.30 Uhr
- Bauernhof der Familie Knafl: 13 Uhr
- Bauernhof der Familie Schienegger: 11 Uhr
- Pestkreuz: 12.30 Uhr
Maria Wörth
- Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock): 14 Uhr
- Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock Höhe): 12 Uhr
- Sekirn – Paulitschkreuz: 15 Uhr
- St. Theresia in Dellach: 13.15 Uhr
Pörtschach am Ulrichsberg
- Filialkirche Möderndorf: 13.30 Uhr
- Seminarkirche Tanzenberg: 13 Uhr
Pörtschach am Wörthersee
- Pfarrkirche: 11 Uhr
Projern
Pfarre Projern: 14 Uhr
Schiefling am See
- Albersdorf – Kirche: 11.30 Uhr
- Gemeindeamt in Schiefling: 11 Uhr
Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk
Klagenfurt-Annabichl:
- Bildstock Ehrentaler Senke: 14 Uhr
- Ehrentaler Kreuz: 12 Uhr
- Pfarrkirche Klagenfurt-Annabichl: 13 und 14 Uhr
- Kirche Tessendorf: 15 Uhr
Klagenfurter Dom:
- Aug. Jaksch Straße 9 bis 15: 11 Uhr
- Christkönigskirche: 12, 13 und 14 Uhr (mehrfach)
- C.-M.-Wieland-Straße (Spielplatz): 13 Uhr
- Domkirche: 10, 11, 12 (mit Diözesanbischof Josef Marketz), 13, 14 und 15 Uhr
- Funderstraße 22 (Innenhof): 12 Uhr
- Pfarrkirche St. Elisabeth: 13 und 14 Uhr
- Pfarrkirche St. Martin: 13, 14 und 15 Uhr (jeweils vor der Kirche)
- Villacherstraße/Kohldorferstraße (ehem. ÖDK-Gebäude): 12 Uhr
- Speisensegnung am Marktplatz (Benediktinerplatz): 9 Uhr
Klagenfurt-Don Bosco:
- Klagenfurt-Don Bosco: 13, 14 und 15 Uhr
Klagenfurt-St. Egid:
- Kreuzberglkirche: 14 und 15 Uhr
- Klagenfurt-St. Egid Pfarrkirche: 10 Uhr (bis 14:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde)
- Truppenspital: 11:30 Uhr
Klagenfurt-St. Martin:
- Pfarrkirche: 13 und 15 Uhr
- vor der Bäckerei Weissensteiner: 12 Uhr
Klagenfurt-St. Modestus:
- Pfarrkirche: 13.30 und 14.30 Uhr
Klagenfurt-St. Peter:
- Pfarrkirche: 10.30, 11, 12 und 13 Uhr
Klagenfurt-St. Ruprecht:
- Pfarrkirche: 13, 13.30, 14 und 14.30 Uhr
- Sattnitzsiedlung: 11 Uhr
Klagenfurt-St. Theresia:
- Marhofgasse: 12 Uhr
- SAK-Platz: 10:30 Uhr
- Beim Café Ikarus: 11:30 Uhr
- Pfarrkirche Klagenfurt-St. Theresia: 10, 11, 13 und 14 Uhr
Klagenfurt-Welzenegg:
- Pflegezentrum: 10 Uhr
- Pfarrkirche Klagenfurt-Welzenegg Herz Jesu: 10:30 Uhr (ab 10.30 halbstündlich bis 13.30)
- Feuerwehr Haidach: 15 Uhr
Klagenfurt-Wölfnitz:
- Pitzelstätten: 13.30 Uhr
- Wölfnitz: 13 Uhr
Viktring-Stein:
- Fercherkreuz – Weingarten: 10 Uhr
- Granigkreuz – Krottendorf: 15 Uhr
- Haus Wernig – Neudorferstraße: 14 Uhr
- Kristankreuz – Rotschitzenstraße: 11:30 Uhr
- Pfarrkirche Stein bei Viktring (Kirchenvorplatz Stein): 14:30 Uhr
- Pfarrkirche Viktring Stiftshof: 10 und 15:30 Uhr
- Rottauerkreuz – Rottauerstraße: 10:45 Uhr
Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk