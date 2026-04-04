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Foto auf 5min.at zeigt mehrere Osterkörbe bei der Speisesegnung.
Kärnten pflegt am Karsamstag ein lebendiges Osterbrauchtum.
Kärnten
04/04/2026
Oster-Brauchtum

Übersicht: Speisesegnungen am Karsamstag in Kärnten

In Kärnten werden am Karsamstag wieder die traditionellen Speisesegnungen gefeiert. Ob Schinken, Kren oder Reindling – die Fleischweihen finden bis in die Nachmittagsstunden in Kirchen sowie auf Märkten und Plätzen statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Osterschinken, Kren, gefärbte Eier und diverse Osterbäckereien: Ein fixer Bestandteil des Karsamstags sind die sogenannten Speisesegnungen bzw. Fleischweihen in Kärnten. Fast jeder katholische Haushalt bereitet einen Osterkorb mit herzhaften Köstlichkeiten für die Osterjause vor und bringt ihn zur Segnung. Diese finden kärntenweit auf Wochenmärkten, öffentlichen Plätzen oder direkt in der Kirche statt. Einen Überblick über einen Großteil der Speisesegnungen in den Bezirken Villach-Land, Villach, Klagenfurt-Land und Klagenfurt findet ihr hier bei uns bzw. online unter www.kath-kirche-kaernten.at.

Speisensegnungen im Überblick

Afritz

  • Pfarrkirche Afritz: 9 und 14 Uhr
  • Pflegeheim SeneCura: 10 Uhr

Arnoldstein

  • Pfarrkirche Arnoldstein: 11 Uhr
  • Filialkirche Lind: 13.30 Uhr
  • Filialkirche Pöckau: 14 Uhr
  • Filialkirche Seltschach: 13 Uhr
  • Pfarrkirche Thörl Maglern: 15 Uhr
  • Pfarrkirche Arnoldstein: 15 Uhr

Arriach

  • Pfarrkirche Arriach: 11, 16 Uhr
  • Klösterle: 15 Uhr

Bad Bleiberg

  • Pfarrkirche Kreuth: 13 Uhr
  • Pfarrkirche Bad Bleiberg: 13.30 Uhr

Feistritz an der Gail

  • Pfarrkirche Feistritz an der Gail: 15 Uhr

Feld am See

  • Filialkirche Feld am See: 16 Uhr
  • St. Peter: 16 Uhr

Ferndorf

  • St. Paul ob Ferndorf (beim Kriegerdenkmal): 13.30 Uhr

Finkenstein:

  • Altfinkenstein: 14.15 Uhr
  • Fürnitz: 12.50 und 19.30 Uhr
  • Federaun: 13.25 Uhr
  • Gödersdorf (Filialkirche): 12.45 Uhr
  • Goritschach (Filialkirche): 13.30 Uhr
  • Hart: 14.40 Uhr
  • Kirche Faak: 15.30 Uhr
  • Kirche Latschach: 15 Uhr
  • Kirche Pogöriach: 15.45 Uhr
  • Kirche Untergreuth: 14.30 Uhr
  • Müllnern: 12.30 Uhr
  • Neuhaus: 14 Uhr
  • Oberrain: 13.10 Uhr
  • Oberschütt: 13.40 Uhr
  • Pfarrkirche St. Stefan: 16.30 Uhr
  • St. Job: 12.15 Uhr
  • St. Leonhard: 15 Uhr
  • Susalitsch: 12.30 Uhr
  • Techanting: 13 Uhr
  • Tschau: 14.20 Uhr
  • Volksschule Finkenstein: 13.45 Uhr

Fresach

  • Pfarrkirche Fresach: 13 Uhr

Hohenthurn

  • Pfarrkirche Göriach: 16 Uhr
  • Dreulach: 16.20 Uhr
  • Draschitz: 16.40 Uhr
  • Hohenthurn: 17 Uhr

Nötsch im Gailtal

  • Pfarrkirche Saak: 16 Uhr

Paternion

  • Feffernitz: 11.30 Uhr
  • Feistritz: 14 Uhr
  • Kreuzen: 16.30 Uhr
  • Pogöriach: 12.30 Uhr
  • Pöllan: 13 Uhr
  • Rubland: 15.30 Uhr

St. Georgen im Gailtal:

  • Emmersdorf: 15.30 Uhr
  • Kerschdorf: 14 Uhr
  • St. Georgen im Gailtal: 14.30 Uhr
  • Tratten: 13.30 Uhr

St. Jakob im Rosental

  • Pfarrkirche Maria Elend: 11 Uhr

Rosegg

  • Goritschach: 10.30 Uhr
  • Möchling: 10.15 Uhr

Stockenboi

  • Kamering: 14.30 Uhr
  • Stockenboi: 12 Uhr
  • Tragail: 11 Uhr

Treffen am Ossiacher See

  • Einöde: 10 Uhr
  • Treffen: 13 Uhr
  • Sattendorf: 10 Uhr

Velden am Wörthersee

  • Augsdorf: 13 Uhr
  • Filialkirche Selpritsch: 9 Uhr
  • Pfarrkirche St. Lambrecht: 14.30 Uhr
  • Pfarrkirche Velden: 14 Uhr
  • Kirche Oberjeserz: 10 Uhr
  • Pflegheim Laetitia: 9.30 Uhr
  • Reidnmarterl: 10.30 Uhr
  • Lind ob Velden: 10 Uhr
  • Marienhof: 10.30 Uhr
  • Unterwinklern: 12 Uhr
  • Selpritsch Tankstelle: 14 Uhr
  • Aich – Strecklhof: 14.30 Uhr
  • Unterjeserz – Käfer: 13.30 Uhr
  • Velden: 11 und 14 Uhr
  • Freiwiese Duel: 13 Uhr
  • Emmersdorf: 15 Uhr
  • Kantnig: 15.30 Uhr

Weißenstein

  • Pfarrkirche Weißenstein: 14 Uhr
  • Pfarrkirche Kellerberg: 14.45 Uhr
  • Töplitsch: 14.45 Uhr
  • Puch: 15.30 Uhr

Wernberg

  • Altpold – Familie Gajsek: 14 Uhr
  • Föderlach: 9.30 Uhr
  • Gottestal: 9 Uhr
  • Kapelle Kerschdorf: 12.30 Uhr
  • Kirche Oberdorf: 13.30 Uhr
  • Kirche Ragain: 14 Uhr
  • Kirche Umberg: 14.20 Uhr
  • Kloster Wernberg: 11 Uhr
  • Neudorf: 10.40 Uhr
  • Oberjeserz: 14.45 Uhr
  • Obertrabenig-Marterl: 13.40 Uhr
  • Oberwinklern: 13.45 Uhr
  • Pfarrkirche Damtschach: 11 Uhr
  • Pfarrkirche Sternberg: 12 Uhr
  • Pfarrkirche (zentral): 11.30 Uhr
  • Seniorenheim Gottestal: 10 Uhr
  • Stallhofen: 13 Uhr
  • Terlach: 13.15 Uhr
  • Trabenig-Marterl: 13.20 Uhr
  • Weinzierl: 14.20 Uhr
  • Wudmath: 10 Uhr
  • Wurzen–Cepnik: 13 Uhr
  • Wurzen–Pikoutz: 13.15 Uhr
  • Kletschach: 10.20 Uhr

Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung

Landskron:

  • Filialkirche St. Ruprecht: 11 Uhr
  • Kirche Gratschach: 12 Uhr
  • Kirche St. Andrä: 11.30 Uhr
  • Filialkirche St. Ulrich: 13.30 Uhr
  • St. Michael: 12.30 Uhr
  • Pfarrkirche Maria Landskron: 15 Uhr

Maria Gail

  • Pfarrkirche Maria Gail: 15.30 Uhr
  • Kapelle Kratschach: 13.30 Uhr
  • Kapelle Großsattel: 14.30 Uhr
  • Kapelle Kleinsattel: 15 Uhr
  • Johanneskirche Drobollach: 14 Uhr
  • Wegkreuz Tschinowitsch: 13 Uhr

Villach

  • Filialkirche St. Laurentius: 14 Uhr
  • Filialkirche St. Magdalen: 15 Uhr
  • Filialkirche Vassach: 14 Uhr
  • Feuerwehr Judendorf: 14 Uhr
  • Feuerwehr Perau: 11 Uhr
  • Pfarrkirche Heiligenkreuz: 11, 12 und 12.30 Uhr
  • Pfarrkirche Heiligengeist: 16 Uhr
  • Pfarrkirche St. Josef: 15 Uhr
  • Pfarrkirche St. Leonhard: 11 Uhr
  • Pfarrkirche St. Martin: 14.30 Uhr
  • Pfarrkirche St. Nikolai: 13, 14, 15 Uhr
  • Pfarrkirche Villach Hlgst. Dreifaltigkeit: 15 Uhr
  • Stadthauptpfarrkirche Villach-St. Jakob: 14, 15 und 16 Uhr
  • Warmbad Kapelle im Warmbader Kurpark: 16 Uhr
  • Wochenmarkt: 10 Uhr

Quelle: Katholische Kirche Kärnten und Kleine Zeitung

Maria Saal

  • Arndorf: 14 Uhr
  • Hart: 13 Uhr
  • Judendorf: 9.30 Uhr
  • Kuchling (beim Bauernhof der Familie Aberger): 14.30 Uhr
  • Nessendorf (Bildstock): 10 Uhr
  • Pfarrkirche Maria Saal: 14 Uhr
  • Stuttern: 12 Uhr
  • Walddorf: 15 Uhr
  • Winklern: 12 Uhr
  • Zell: 9 Uhr
  • Gottesbichl: 10.30 Uhr
  • Bauernhof der Familie Knafl: 13 Uhr
  • Bauernhof der Familie Schienegger: 11 Uhr
  • Pestkreuz: 12.30 Uhr

Maria Wörth

  • Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock): 14 Uhr
  • Pfarrkirche Maria Wörth (Bildstock Höhe): 12 Uhr
  • Sekirn – Paulitschkreuz: 15 Uhr
  • St. Theresia in Dellach: 13.15 Uhr

Pörtschach am Ulrichsberg

  • Filialkirche Möderndorf: 13.30 Uhr
  • Seminarkirche Tanzenberg: 13 Uhr

Pörtschach am Wörthersee

  • Pfarrkirche: 11 Uhr

Projern

Pfarre Projern: 14 Uhr

Schiefling am See

  • Albersdorf – Kirche: 11.30 Uhr
  • Gemeindeamt in Schiefling: 11 Uhr

Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk

Klagenfurt-Annabichl:

  • Bildstock Ehrentaler Senke: 14 Uhr
  • Ehrentaler Kreuz: 12 Uhr
  • Pfarrkirche Klagenfurt-Annabichl: 13 und 14 Uhr
  • Kirche Tessendorf: 15 Uhr

Klagenfurter Dom:

  • Aug. Jaksch Straße 9 bis 15: 11 Uhr
  • Christkönigskirche: 12, 13 und 14 Uhr (mehrfach)
  • C.-M.-Wieland-Straße (Spielplatz): 13 Uhr
  • Domkirche: 10, 11, 12 (mit Diözesanbischof Josef Marketz), 13, 14 und 15 Uhr
  • Funderstraße 22 (Innenhof): 12 Uhr
  • Pfarrkirche St. Elisabeth: 13 und 14 Uhr
  • Pfarrkirche St. Martin: 13, 14 und 15 Uhr (jeweils vor der Kirche)
  • Villacherstraße/Kohldorferstraße (ehem. ÖDK-Gebäude): 12 Uhr
  • Speisensegnung am Marktplatz (Benediktinerplatz): 9 Uhr

Klagenfurt-Don Bosco:

  • Klagenfurt-Don Bosco: 13, 14 und 15 Uhr

Klagenfurt-St. Egid:

  • Kreuzberglkirche: 14 und 15 Uhr
  • Klagenfurt-St. Egid Pfarrkirche: 10 Uhr (bis 14:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde)
  • Truppenspital: 11:30 Uhr

Klagenfurt-St. Martin:

  • Pfarrkirche: 13 und 15 Uhr
  • vor der Bäckerei Weissensteiner: 12 Uhr

Klagenfurt-St. Modestus:

  • Pfarrkirche: 13.30 und 14.30 Uhr

Klagenfurt-St. Peter:

  • Pfarrkirche: 10.30, 11, 12 und 13 Uhr

Klagenfurt-St. Ruprecht:

  • Pfarrkirche: 13, 13.30, 14 und 14.30 Uhr
  • Sattnitzsiedlung: 11 Uhr

Klagenfurt-St. Theresia:

  • Marhofgasse: 12 Uhr
  • SAK-Platz: 10:30 Uhr
  • Beim Café Ikarus: 11:30 Uhr
  • Pfarrkirche Klagenfurt-St. Theresia: 10, 11, 13 und 14 Uhr

Klagenfurt-Welzenegg:

  • Pflegezentrum: 10 Uhr
  • Pfarrkirche Klagenfurt-Welzenegg Herz Jesu: 10:30 Uhr (ab 10.30 halbstündlich bis 13.30)
  • Feuerwehr Haidach: 15 Uhr

Klagenfurt-Wölfnitz:

  • Pitzelstätten: 13.30 Uhr
  • Wölfnitz: 13 Uhr

Viktring-Stein:

  • Fercherkreuz – Weingarten: 10 Uhr
  • Granigkreuz – Krottendorf: 15 Uhr
  • Haus Wernig – Neudorferstraße: 14 Uhr
  • Kristankreuz – Rotschitzenstraße: 11:30 Uhr
  • Pfarrkirche Stein bei Viktring (Kirchenvorplatz Stein): 14:30 Uhr
  • Pfarrkirche Viktring Stiftshof: 10 und 15:30 Uhr
  • Rottauerkreuz – Rottauerstraße: 10:45 Uhr

Quelle: Katholische Kirche Kärnten und MeinBezirk

Nimmst du heute an einer Speisesegnung teil?

Ja natürlich!
Heuer nicht.
Nein, ich habe einen anderen Glauben.
Weiß ich noch nicht.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert
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