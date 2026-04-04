Osterhase bringt bis zu 24 Grad nach Kärnten

Pünktlich zu den Osterfeiertagen stellt sich in Kärnten echtes Traumwetter ein. Viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad werden erwartet.

Bereits am heutigen Karsamstag klettern die Temperaturen in Kärnten auf knapp 19 Grad. Das geht aus einer Prognose des Wetterdienstes Geosphere Austria hervor. Auch in den kommenden Tagen soll es beinahe frühsommerlich werden. Inzwischen steht nämlich fest: Über die Osterfeiertage wird im südlichsten Bundesland Österreichs definitiv die 20-Grad-Marke fallen. Zur Freude vieler! Immerhin steht ein langes Wochenende bevor.

Sonne gibt den Ton an

Tatsächlich bringt der Osterhase heuer bestes Ausflugswetter. Schon am Sonntag präsentiert sich der Frühling mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Montag bleibt es ebenfalls ausgesprochen mild. Die Meteorologen sprechen von ungewöhnlich warmen Bedingungen für diese Jahreszeit. Jedenfalls sind es ideale Voraussetzungen, um Zeit mit Familie oder Freunden draußen zu verbringen.

20-Grad-Serie geht weiter

Auch nach den Feiertagen bleibt es vorerst warm – mit Höchstwerten von 19 bis 24 Grad. „Noch bis Mittwoch setzt sich das sehr sonnige und warme Wetter fort“, so die Fachleute der Geosphere. Am Donnerstag kommt dann wahrscheinlich wieder etwas kühlere Luft nach Kärnten. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.