Mehrere Feuerwehr-Einsätze wegen zu früh entfachter Osterfeuer
Nicht angemeldete und unbeaufsichtigte Osterfeuer forderten in der Nacht auf Karsamstag die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren in Kärnten.
Gemäß eines alten Brauchtums werden am Abend des Karsamstags in Kärnten vielerorts Osterfeuer entzündet. In der Ortschaft Erlach im Bezirk Völkermarkt fing ein errichteter Reisighaufen jedoch aus bislang unbekannter Ursache zu früh Feuer. Darum rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Griffen in der Nacht zum Einsatz aus.
14 Osterfeuer brannten zu früh
Auch die Freiwillige Feuerwehr Moosburg sowie die Löschgruppe Kreggab wurden in den vergangenen Stunden zweimal aufgrund unkontrollierter Brauchtumsfeuer alarmiert. Einem Bericht der Kronen Zeitung zufolge kam es kärntenweit zu zwölf weiteren, ähnlich gelagerten Feuerwehreinsätzen.