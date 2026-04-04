Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Griffen
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr neben einem Osterfeuer.
In der Nacht ertönten die Sirenen in Kärnten.
Griffen
04/04/2026
In der Nacht

Mehrere Feuerwehr-Einsätze wegen zu früh entfachter Osterfeuer

Nicht angemeldete und unbeaufsichtigte Osterfeuer forderten in der Nacht auf Karsamstag die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren in Kärnten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Gemäß eines alten Brauchtums werden am Abend des Karsamstags in Kärnten vielerorts Osterfeuer entzündet. In der Ortschaft Erlach im Bezirk Völkermarkt fing ein errichteter Reisighaufen jedoch aus bislang unbekannter Ursache zu früh Feuer. Darum rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Griffen in der Nacht zum Einsatz aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzkräfte der Feuerwehr neben einem Osterfeuer.
©FF Griffen
Zu früh entfachte Osterfeuer hielten Kärntens Feuerwehren auf Trab.

14 Osterfeuer brannten zu früh

Auch die Freiwillige Feuerwehr Moosburg sowie die Löschgruppe Kreggab wurden in den vergangenen Stunden zweimal aufgrund unkontrollierter Brauchtumsfeuer alarmiert. Einem Bericht der Kronen Zeitung zufolge kam es kärntenweit zu zwölf weiteren, ähnlich gelagerten Feuerwehreinsätzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 10:33 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: