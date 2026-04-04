200 Einsatzkräfte meisterten großangelegte Katastrophenschutzübung

Der Übung stellten sich rund 200 Kräfte der Feuerwehr-Katastrophenschutzbereitschaft aus den Bezirken Feldkirchen und St. Veit an der Glan. Es galt vier realitätsnahe Szenarien zu bewältigen, darunter ein Felssturz, ein akut einsturzgefährdetes Gebäude, ein Stolleneinbruch sowie der Bau einer Holzbrücke. Raffael Kalt, Übungsleiter und Kommandant der F-KAT-Bereitschaft 4, zog am Ende des Tages eine positive Bilanz. In seinen Worten spiegelte sich der intensive Verlauf der Übung wieder – aber auch der Stolz auf die gezeigte Leistung. Die Feuerwehr bedankt sich zudem bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis. Durch das erhöhte Aufkommen an Einsatzkräften kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

©ÖA@BFK07 | Eindrücke der Katastrophenschutzübung in Hüttenberg.