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/ ©LPD Kärnten bzw. Büro LR Reichmann
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mitglieder der Naturfreunde Kärnten.
Bei den Naturfreunden Kärnten sind derzeit über 9.000 Mitglieder in 34 Ortsgruppen aktiv.
Lavanttal
04/04/2026
Landeskonferenz

Wechsel an der Spitze der Naturfreunde Kärnten

Bei der Landeskonferenz der Naturfreunde Kärnten in St. Stefan im Lavanttal wurde René Hafner einstimmig zum Landesvorsitzenden gewählt. Benjamin Hell übernimmt wiederum die Geschäftsführung von Klaus Bayer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Am vergangenen Samstag luden die Naturfreunde Kärnten zu ihrer Landeskonferenz ins „Haus der Musik“ in St. Stefan im Lavanttal. Im Zuge dessen wurde René Hafner einstimmig zum neuen Landesvorsitzenden und damit zum Nachfolger von Philipp Liesnig gewählt. Benjamin Hell wird zudem Klaus Bayer nach 27 Jahren als Landesgeschäftsführer ablösen.

125 Jahre Naturfreunde Kärnten

Liesnig bedankte sich in seiner letzten Rede als Landesvorsitzender bei der großen Naturfreundefamilie. Hafner hob vor allem die Vielfalt und den Zusammenhalt bei den Naturfreunden hervor. Ebenso der scheidende Landesgeschäftsführer Bayer. Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte im Zuge der Veranstaltung außerdem zum 125. Jubiläum: „Gerade in einer Zeit, in der unsere Umwelt vor großen Herausforderungen steht, ist das Engagement von Organisationen wie den Naturfreunden wichtiger denn je.“

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