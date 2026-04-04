Wechsel an der Spitze der Naturfreunde Kärnten

Bei der Landeskonferenz der Naturfreunde Kärnten in St. Stefan im Lavanttal wurde René Hafner einstimmig zum Landesvorsitzenden gewählt. Benjamin Hell übernimmt wiederum die Geschäftsführung von Klaus Bayer.

Am vergangenen Samstag luden die Naturfreunde Kärnten zu ihrer Landeskonferenz ins „Haus der Musik“ in St. Stefan im Lavanttal. Im Zuge dessen wurde René Hafner einstimmig zum neuen Landesvorsitzenden und damit zum Nachfolger von Philipp Liesnig gewählt. Benjamin Hell wird zudem Klaus Bayer nach 27 Jahren als Landesgeschäftsführer ablösen.

125 Jahre Naturfreunde Kärnten

Liesnig bedankte sich in seiner letzten Rede als Landesvorsitzender bei der großen Naturfreundefamilie. Hafner hob vor allem die Vielfalt und den Zusammenhalt bei den Naturfreunden hervor. Ebenso der scheidende Landesgeschäftsführer Bayer. Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte im Zuge der Veranstaltung außerdem zum 125. Jubiläum: „Gerade in einer Zeit, in der unsere Umwelt vor großen Herausforderungen steht, ist das Engagement von Organisationen wie den Naturfreunden wichtiger denn je.“