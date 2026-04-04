Mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen: Kärntner muss vor Gericht

Ein Kärntner steht nach einer Attacke mit einer Bierflasche vor dem Landesgericht Klagenfurt. Der Vorfall wird nun juristisch aufgearbeitet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landesgericht Klagenfurt ist Schauplatz der Verhandlung gegen einen Kärntner, welcher im Zuge eines Raufhandels seinem gegenüber eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben soll.

Das Landesgericht Klagenfurt ist Schauplatz der Verhandlung gegen einen Kärntner, welcher im Zuge eines Raufhandels seinem gegenüber eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben soll.

Eine gewaltsame Auseinandersetzung in St. Veit an der Glan hat rund eineinhalb Jahre nach dem eigentlichen Vorfall ein juristisches Nachspiel. Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann verantworten, dem vorgeworfen wird, seinem Kontrahenten eine Glasflasche mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen zu haben.

Raufhandel als Ausgangslage

Zum Hintergrund der Tat äußerten sich die Justizbehörden bereits konkret zum Hergang: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt am 29. September 2024 in St. Veit an der Glan im Zuge eines Raufhandels seinem Kontrahenten eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen zu haben“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Schwere Körperverletzung

Juristisch stehen dabei die Tatbestände der Körperverletzung sowie der schweren Körperverletzung im Raum. Die Verhandlung wird unter der Leitung von Richterin Michaela Sanin durchgeführt, wobei das Gericht für die Beweisaufnahme und die Urteilsfindung einen straffen Zeitplan vorsieht. Die Dauer der Sitzung ist für etwa eine halbe Stunde angesetzt. Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.