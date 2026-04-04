„War so nicht gedacht“: Unbekannte zünden Moosburger Osterfeuer an

Das Osterwochenende ist für viele der Inbegriff von Brauchtum und Gemeinschaft. Doch während sich die meisten auf das offizielle Entfachen der Flammen freuen, sorgen nächtliche „Frühzünder“ immer wieder für ungeplante Einsätze. Besonders am Schloss Moosburg gab es in der Nacht zum Ostersamstag eine feurige Überraschung, die so nicht im Terminkalender stand.

Schattenseiten des Brauchtums

Es ist ein jährliches Spektakel, wenn am Ostersamstag das traditionelle Osterfeuer den Nachthimmel erhellt. Doch die Vorbereitungen werden oft von einer fragwürdigen Tradition begleitet: dem vorzeitigen Anzünden fremder Haufen. Was für die Verursacher als harmloser Streich gilt, birgt enorme Risiken für die Sicherheit. In dieser Nacht traf es gleich mehrere Standorte in der Region. Ebenso betroffen: Das Schloss Moosburg. Unbekannte setzten den sorgsam aufgeschichteten Haufen vorzeitig in Brand und zwangen die örtlichen Einsatzkräfte zum Handeln. Die Freiwillige Feuerwehr Moosburg rückte aus, um die Flammen zu löschen und Schlimmeres zu verhindern.

„So war das nicht gedacht!“

Trotz des Ärgers über die zusätzliche Arbeit und das ruinierte Timing bewahren die Verantwortlichen am Schloss die Ruhe. In den sozialen Medien reagierte man bereits gestern sportlich auf den unerwünschten Zwischenfall: „So war das nicht gedacht! Der Osterhaufen wurde von jemand angezündet – nunja, morgen hätten wir uns über das gemeinsame Anzünden deutlich mehr gefreut.“ Das Schloss lässt sich die Osterstimmung jedoch nicht verderben. Die klare Ansage an alle Fans der Tradition lautet: „Wir versuchen es morgen nochmal“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 15:09 Uhr aktualisiert