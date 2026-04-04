Wärmer als gedacht: Ostersamstag brachte über 20 Grad nach Kärnten

Kärnten knackt die 20-Grad-Marke! In Ferlach und Dellach herrscht bereits am Ostersamstag echtes Frühlingswetter. Morgen wird es mit bis zu 24 Grad sogar noch wärmer.

Während viele noch mit der Osterjause beschäftigt sind, sorgt das Wetter im Süden Österreichs bereits für die erste echte Überraschung des Frühlings. Die aktuellen Messwerte der Geosphere Austria zeigen: Kärnten hat den Turbo gezündet.

Spitzenreiter im Drautal und Rosental

Nachdem die Prognosen zunächst von milden 14 bis 19 Grad ausgingen, übertrifft die Realität nun die Erwartungen. Besonders in zwei Regionen glühen die Thermometer:

Ferlach: Mit Stand 15:30 Uhr meldet die Messstation stolze 20,6 Grad. Damit führt das Rosental aktuell das Hitze-Ranking an.

Mit Stand 15:30 Uhr meldet die Messstation stolze 20,6 Grad. Damit führt das Rosental aktuell das Hitze-Ranking an. Dellach im Drautal: Auch hier wurde die magische Grenze übersprungen – die Station vermeldet aktuell 20,5 Grad.

Wetter-Trend: Folgen 25 Grad?

Wer heute schon ins Schwitzen kommt, darf sich auf den Ostersonntag freuen. Laut den Experten der Geosphere Austria ist der heutige Tag nur der Vorbote für ein noch wärmeres Osterfest. „Am Ostersonntag gibt die Sonne den Ton an und die Temperaturen steigen noch deutlich an“, so die Meteorologen. In den Nachmittagsstunden werden verbreitet Werte zwischen 19 und 24 Grad erwartet. Ein entscheidender Faktor für das subjektive Wärmegefühl: Der teils lebhafte Wind, der heute noch für eine leichte Abkühlung sorgt, lässt morgen spürbar nach. Damit steht einem strahlenden Ostersonntag im Freien nichts mehr im Wege.