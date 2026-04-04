Preise in Kärnten: Gewerbeflächen deutlich unter dem Österreich-Schnitt

Kärnten liefert sich derzeit mit Niederösterreich einen Zweikampf um die günstigsten Gewerbeimmobilien des Landes. Wie aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“ hervorgeht, positioniert sich das Bundesland damit als preiswerter Gegenpol zu den Hochpreisregionen Wien und Salzburg. Während ein Betriebsgrundstück im österreichischen Schnitt 196,49 Euro pro Quadratmeter kostet, liegt Kärnten mit durchschnittlich 77,37 Euro massiv darunter. Selbst in der kärntenweiten Spitzenlage Villach bleibt man mit 181,47 Euro noch unter dem bundesweiten Mittelwert, dicht gefolgt von der Landeshauptstadt Klagenfurt mit 175,79 Euro.

Klagenfurt und St. Pölten im Kampf um die rote Laterne

Beim Vergleich der Landeshauptstädte wird die Sonderstellung deutlich: In Klagenfurt kosten Gewerbegründe im Schnitt 122,61 Euro. Damit liegt die Stadt fast gleichauf mit St. Pölten, das mit 121,95 Euro nur minimal günstiger ist. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen um die niedrigsten Preise zieht sich durch verschiedene Kategorien, wobei sich beide Städte auch bei den Mieten für Büros und Geschäftslokale regelmäßig bei den günstigsten Werten Österreichs einreihen.

Nachfrage seit Pandemie gesunken

Trotz der aktuellen Konditionen bleibt Kärnten von der innerstädtischen Leerstandsplage nicht verschont. Laut dem Medienbericht ist die Nachfrage seit der Pandemie stark gesunken. Ein wesentlicher Grund dafür ist unter anderem die gestiegene Vorsicht der Unternehmer. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie unvorhersehbar sich Lebensumstände durch Lockdowns oder die Inflation von heute auf morgen ändern können. Diese Unsicherheit dämpft vor allem die Bereitschaft für langfristige Investitionen in physische Standorte.