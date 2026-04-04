Kärnten: Warum die „Pauschalreise“ jetzt ihr großes Comeback feiert

Die ÖAMTC-Rechtsberatung erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen von Pauschalreisen. Der Fokus liegt auf Konsumentenrechten bei Leistungsänderungen, Insolvenzen und Problemen am Urlaubsort.

Angesichts globaler Unsicherheiten suchen viele Reisende bei der Urlaubsplanung für den Sommer und den kommenden Winter nach maximaler Sicherheit. Wer Flug, Hotel oder Mietwagen einzeln bucht, trägt oft das volle finanzielle Risiko. Die ÖAMTC-Rechtsberatung zeigt nun auf, warum die klassische Pauschalreise aktuell die klügere Wahl ist und welche massiven Vorteile Urlauber genießen.

Der „Schutzschirm“ für Urlauber

Der wesentliche Unterschied zur Individualreise liegt in der gesetzlichen Absicherung durch die EU-Pauschalreiserichtlinie. Patrick Boschitz, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung in Kärnten, erklärt die Problematik für Selbstbucher: „Erst vor kurzem haben es die Ereignisse in Nahost wieder offengelegt: Als Individualreisende bzw. Individualreisender ist man in solchen Situationen meist mit großen Unsicherheiten und finanziellen Nachteilen konfrontiert – sowohl vor Reiseantritt als auch am Urlaubsort und bei der Rückkehr. Aus rechtlicher Sicht sind Konsumentinnen und Konsumenten, die ihre Reisen in Eigenregie zusammenstellen, nämlich völlig auf sich allein gestellt. Im Gegensatz dazu sind die Rechte von Pauschalreisenden gesetzlich klar geregelt – das bedeutet Rechtssicherheit und viele Vorteile.“

Was gilt rechtlich als Pauschalreise?

Nicht jede Buchung fällt unter diesen Schutz. Es müssen mindestens zwei Reiseleistungen (Transport, Unterkunft, Mietwagen oder touristische Leistungen wie Skipässe) kombiniert werden. „Bei Pauschalreisen müssen mindestens zwei dieser vier Reiseleistungen in einem Vertrag kombiniert werden: Beförderung, Unterkunft, Autovermietung und andere touristische Leistungen“, erklärt Boschitz.

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Die fünf wichtigsten Vorteile im Überblick Storno-Recht bei Krisen: Treten am Zielort außergewöhnliche Umstände auf, ist ein kostenloser Rücktritt möglich.“ Unter gewissen Voraussetzungen haben Pauschalreisende das Recht, die Pauschalreise – mitunter auch noch sehr knapp – vor Reisebeginn kostenfrei zu stornieren: Und zwar im Falle von außergewöhnlichen Umständen in der betreffenden Urlaubsregion“, erläutert der ÖAMTC-Rechtsberater. Schutz bei Flugausfällen: Der Veranstalter muss sich um Ersatz kümmern.“ Das betrifft etwa die Organisation eines geeigneten Ersatztransports, wenn beispielsweise ein Flug gecancelt wird, oder, falls notwendig, auch die Vermittlung einer alternativen Unterkunft für bis zu drei Nächte – inklusive Kostenübernahme“, hält Patrick Boschitz fest. Preisgarantie: Erhöht sich der Reisepreis um mehr als acht Prozent (etwa durch Treibstoffkosten), dürfen Kunden kostenlos stornieren. Preiserhöhungen müssen zudem transparent sein:“ Auch wenn eine Preiserhöhung auf gestiegene Kosten zurückzuführen ist, auf die der Reiseveranstalter selbst keinen Einfluss hat – z. B. Treibstoff, Flughafengebühren, Wechselkurse etc. – ist ein höherer Preis nur dann zulässig, wenn er transparent und verständlich erklärt wird“, hält Boschitz fest. Insolvenzabsicherung: Geht der Veranstalter pleite, ist das Geld nicht weg. Reisende haben Anspruch auf Rückerstattung oder die Fortführung der Reise. Mängelhaftung vor Ort: Wenn der Pool fehlt oder Baulärm die Ruhe stört, gibt es Geld zurück. „Es ist immer wichtig, dem Reisebüro bzw. -veranstalter die Möglichkeit einzuräumen, Mängel vor Ort zu beheben. Wenn das Problem aber nicht beseitigt wird, besteht Anspruch auf Preisminderung“, so der ÖAMTC-Jurist.

Fazit für die Reiseplanung

Wer Sorglosigkeit priorisiert, fährt mit dem Pauschalpaket derzeit am sichersten. Besonders bei Fernreisen für den kommenden Winter bietet das Modell eine finanzielle und organisatorische Absicherung, die Individualreisen nicht leisten können.