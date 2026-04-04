Mit Phantombild: Kärntner Polizei fahndet nach „Eierdieb“

Die Kärntner Polizei fahndete scherzhaft nach einem österlichen „Eier-Dieb“. Diensthündin Antonia klärte den Fall um den diebischen Hasen schließlich auf.

Die Kärntner Polizei sorgte am Samstag für Schmunzeln in den sozialen Netzwerken. Was zunächst wie eine ernsthafte Kriminalmeldung klang, entpuppte sich schnell als charmanter Aprilscherz beziehungsweise Ostergruß an die Bevölkerung.

„Schurke“ im Visier

Alles begann mit einem offiziellen Zeugenaufruf der Beamten. Darin hieß es: „In den vergangenen Tagen kam es zu Eier-Diebstählen aus mehreren Kärntner Hühnerställen. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen konnte nun ein Phantombild des flüchtigen Verdächtigen erstellt werden.“ Wer der Aufforderung folgte und zum besagten Bild weiterklickte, stieß jedoch nicht auf ein kriminelles Gesicht, sondern auf die gezeichnete Illustration eines Osterhasen. Die Beamten versahen die Grafik mit der augenzwinkernden Frage: „Wer kennt diesen Schurken“.

Diensthündin beendet „die Jagd“

Lange blieb die Fahndung allerdings nicht aufrecht. Wenig später gab die Polizei bereits Entwarnung und präsentierte stolz den Fahndungserfolg: Ein Foto zeigte Diensthündin Antonia, die neben einem Stoffhasen und einem Korb voller bunter Eier posierte. „Er wurde bereits gesichtet. Danke für den Hinweis an unsere Diensthündin Antonia“, ergänzte die Polizei auf Facebook. Ob die Eier tatsächlich wieder in den Stall zurückkehren, bleibt vorerst offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert