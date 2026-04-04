Frontal-Crash in Kärnten: Zwei Personen am Karsamstag eingeklemmt

Ein Verkehrsunfall hielt am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in Kärnten in Atem. Auf der Friesacher Straße kollidierten zwei Fahrzeuge frontal – die Feuerwehren mussten schweres Gerät einsetzen.

Heftiger Zusammenstoß am Karsamstag: Um Punkt 14:20 Uhr schrillten in Althofen und Meiselding die Sirenen. Auf der B317, in der Nähe von Gaming, waren zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit voller Wucht frontal zusammengestoßen.

Rettung mit hydraulischem Gerät

Das Lagebild beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war kritisch. Zwei Personen waren in den völlig deformierten Wracks eingeklemmt und mussten noch vor Ort vom feuerwehrmedizinischen Dienst erstversorgt werden. Um die Verletzten zu befreien, setzten die Kameraden der Feuerwehr schweres hydraulisches Rettungsgerät ein. Nach der erfolgreichen Bergung wurden beide Unfallbeteiligten mit Verletzungen unbestimmten Grades in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

©David Reich, ÖA FF-Althofen

Totalsperre der Bundesstraße

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn von Trümmern und ausgelaufenen Betriebsmitteln. Ein privater Abschleppdienst übernahm schließlich den Abtransport der zerstörten Fahrzeuge. Die B317 musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Inzwischen konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Eine örtliche Umleitung wurde durch die Polizei eingerichtet. Um 16:45 Uhr wurde die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Althofen wiederhergestellt“, so die Wehr in ihrem Einsatzbericht.

Update: Sperrlinie überfahren

Wie die Polizei am Abend ergänzte, geriet der 75-jährige Lenker auf seiner Fahrt Richtung Friesach auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen eines 69-Jährigen zusammen. Die unmittelbar dahinter fahrenden Augenzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Grund für das Überfahren der Sperrlinie ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 20:19 Uhr aktualisiert