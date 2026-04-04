Verletzter Wörthersee-Basketballer: „Pech-Pirat“ Simoner zum FC Bayern

Es ist sportlich einfach keine einfache Zeit für Lukas Simoner (26). Und das seit Monaten. Der Kapitän der Wörthersee Piraten fehlte den Klagenfurter Zweitliga-Basketballern auch am Karsamstag im Playoff-Duell mit Vienna United buchstäblich schmerzlich. Stattdessen startet er am Ostermontag erst wieder nach mehrwöchiger Pause ins Aufbautraining.

Von den Bayern eingeladen

Erst Mandel-OP, dann Handbruch. Es kommt knüppeldick für den Kärntner. Wenigstens konnte er sich zuletzt notgedrungen auf sein zweites Standbein konzentrieren – als Schuh-Influencer! Und da gibt es richtig gute Nachrichten für den Pech-Piraten: Der große FC Bayern will ihn! „Ja, ich bin nächstes Wochenende in München beim Event von der Euro League („Hoop District“) und am Sonntag bin ich vom FC Bayern Basketball eingeladen worden, um mir ein Ligaspiel von Ihnen anzuschauen! Das ist beides im BMW-Park, das ist echt sehr lässig“, freut sich Simoner, der seit Jahren mit selbst inszenierten Testvideos von Basketball-Schuhen („Hops“) viral geht und damit neben den Einkünften als Basketball-Ass dank seiner treuen Follower auf TikTok, Instagram und YouTube tausende Euro monatlich einheimst – und so eine Ausnahmeerscheinung im deutschsprachigen Raum darstellt.

©Lukas Simoner Den Ball will der Schuh-Influencer natürlich auch bald wieder in den Korb schmeißen.

Neue „Deals“ in Aussicht

„Das Ziel ist es, die halbe Million auf TikTok voll zu machen“, so der Hüne zu den sensationellen Zahlen, „Manchmal gibt es Phasen, wo die Klicks extrem hoch und überdurchschnittlich gut sind, dann sind da Phasen, wo es ein bisschen niedriger ist. Gerade läuft es auf Instagram ein bisschen besser, da sind die 200.000 Fans auch ein großes Ziel von mir. Auf YouTube will ich die 100.000 bis Jahresende erreichen. Ich versuche natürlich auch jetzt mehr Videos hochzuladen, weil ich einfach mehr Zeit hab zum Bearbeiten und zum Aufnehmen.“ Dafür geht er ins Detail, posierte gar mit Gips wie einst der legendäre Kobe Bryant. Neue Deals mit bekannten Marken seien noch nicht fix, aber in Aussicht, verrät er.

„Versuche beim Team dabei zu sein“

Den Ball will der Schuh-Influencer natürlich auch bald wieder in den Korb schmeißen. „In circa vier Wochen soll die Hand wieder einsatzfähig sein“, schmunzelt er, auch wenn die Saison auf dem Parkett gelaufen ist: „Ich versuche beim Team dabei zu sein und halt selbst, wenn nicht spielen kann, zu unterstützen. Manchmal fallen halt ein paar Sachen auf von außen, die die Spieler nicht so sehen und so kann ich versuchen dem Trainer zu helfen.“