3:1! WSG Tirol schlägt Wolfsberger AC nach Rückstand

WSG Tirol dreht Spiel gegen WAC: Nach frühem Rückstand siegen die Wattener 3:1 und verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Der WAC verliert zum achten Mal in Folge auswärts.

Die WSG Tirol feiert nach Toren von Müller, Ola-Adebomi und Wels einen 3:1-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC.

Die WSG Tirol feiert nach Toren von Müller, Ola-Adebomi und Wels einen 3:1-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC.

Die WSG Tirol festigt durch ein 3:1 gegen den WAC ihren Platz in der Bundesliga. Trotz des frühen 0:1 durch Ngankam (9.) ließen sich die Tiroler nicht beirren. In einer turbulenten zweiten Hälfte mit Pfosten- und Lattentreffern auf beiden Seiten sorgte Müller per Handelfmeter für den Ausgleich.

Achte Auswärtspleite in Folge

In der Schlussphase machten Ola-Adebomi (77.) per Kopf und Youngster Wels (94.) den verdienten Heimsieg perfekt. Während die Wattener nun acht Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz haben, setzt sich die Negativserie der Kärntner mit der achten Auswärtspleite in Folge fort.