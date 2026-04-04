Drogen-Prozess in Kärnten: Rumäne wegen Kilo Cannabis vor Gericht

Ein Kilo Cannabis im Gepäck: Ein rumänischer Staatsbürger muss sich vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Die Drogendelikte in Österreich nehmen zu, wobei auch in Kärnten eine steigende Tendenz verzeichnet wird. Vor diesem Hintergrund findet in dieser Woche eine weitere Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt, bei der es um den Schmuggel von Suchtgift über die österreichisch-slowenische Grenze geht.

Cannabiskraut nach Österreich eingeführt

„Einem rumänischen Staatsangehörigen wird zur Last gelegt, knapp ein Kilogramm Cannabiskraut mit einem Fahrzeug von Slowenien nach Österreich eingeführt zu haben“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt zum vorliegenden Sachverhalt. Die Anklage stützt sich dabei auf die Tatbestände des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften, des Suchtgifthandels sowie der Vorbereitung von Suchtgifthandel.

Verhandlung am Mittwoch

Die Verhandlung ist für Mittwochnachmittag angesetzt, wobei Sabine Götz als Richterin den Vorsitz führt. Wie in allen Strafverfahren gilt auch hier bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.