Ostern in Kärnten: Strahlender Sonnenschein und bis zu 24 Grad

Kärnten erwartet am Ostersonntag viel Sonne und milde 19 bis 24 Grad. Nach morgendlichen Wolken lockert es rasch auf. Die Bergwelt überzeugt mit strahlendem Wetter und einer exzellenten Fernsicht.

Wer am Ostersonntag in Kärnten die Eiersuche plant, darf sich auf ein meteorologisches Highlight freuen. Pünktlich zum Fest kehrt der Frühling mit voller Kraft zurück und verwandelt das Land in eine sonnenreiche Wohlfühlzone. Auch wenn sich in den frühen Morgenstunden regional noch ausgedehnte Wolkenfelder zeigen oder sich in den Tauern hartnäckige Nebelschwaden halten, sorgt die rasche Auflösung für einen strahlenden Vormittag.

Milde 19 bis 24 Grad

Laut den Experten der GeoSphere Austria entwickelt sich im Tagesverlauf ein teils wolkenloses Bergwetter, das mit einer ausgezeichneten Fernsicht überzeugt. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf milde 19 bis 24 Grad und laden bei schwachem bis mäßigem Wind aus westlichen Richtungen zu ausgiebigen Aktivitäten im Freien ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert