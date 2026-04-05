Wirtschaftsgebäude brannte: Löscharbeiten besonders heikel

Ein Wirtschaftsgebäudebrand im Bezirk Völkermarkt forderte am Karsamstag die Freiwilligen Feuerwehren Bach, Bleiburg, Ettendorf, Lavamünd, Neuhaus und Schwabeg. Über hundert Florianis standen im Einsatz.

Am Karsamstag ertönten die Sirenen im Bezirk Völkermarkt. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Pudlach ausgebrochen. „Eine besondere Herausforderung stellte die am Dach installierte Photovoltaikanlage sowie rund acht Tonnen eingelagerter Stickstoff dar“, heißt es vonseiten der Florianis.

©FF Neuhaus | Bereits bei der Anfahrt war die Rauchwolke über Pudlach zu sehen. ©FF Neuhaus | Herausfordernd: In dem Wirtschaftsgebäude waren acht Tonnen Stickstoff eingelagert.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Bach, Bleiburg, Ettendorf, Lavamünd, Neuhaus und Schwabeg standen mit insgesamt 15 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso die Polizei und das Rote Kreuz. „Nach dem Eintreffen wurde umgehend ein umfassender Löschangriff unter schwerem Atemschutz gestartet sowie der notwendige Wasserbezug aufgebaut.“ Etwa 20 Minuten später hatten die Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Brandursache noch unklar

Laut der Polizei wurde das Feuer vom Besitzer und einem Nachbarn entdeckt. „Gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen leiteten sie unverzüglich erste Löschmaßnahmen ein und alarmierten den Notruf“, so die Beamten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand jedoch bereits ein großer Teil des Dachstuhles in Vollbrand. „Durch einen umfassenden Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden“, betonen die Beamten abschließend. Durch den Brand entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert