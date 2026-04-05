Der Letzte macht das Licht aus

Erinnern Sie sich noch an Leopold Wagner? Er war ein sehr machtbewusster sozialdemokratischer Kärntner Landeshauptmann. In Erinnerung bleibt aber auch ein durchaus pikanter Aufruf von ihm, der aktueller ist denn je.

Es muss irgendwann zwischen 1974 und 1988 – der Zeitraum seiner Regentschaft – gewesen sein, als Wagner die Kärntnerinnen und Kärntner dazu aufrief, sich mittels intensiverer körperlicher Liebe verstärkt um Nachwuchs zu kümmern. Wagners Aufruf war etwas volkstümlicher formuliert, auf die entsprechenden Synonyme sei an dieser Stelle verzichtet. Sie dürften allgemein bekannt sein. Doch die inhaltliche Relevanz des Aufrufs ist aktueller denn je.

Stirbt Kärnten aus?

Die Statistik Austria hat mit ihrer jüngsten Bevölkerungsprognose eine für Kärnten wahrlich besorgniserregende negative Entwicklung aufgezeigt. Bis zum Jahr 2080 wird sich die Bevölkerung des Bundeslandes um 16,3 Prozent verringern. Zusätzlich steigt aber die Zahl der Über-65-Jährigen stark an. Nun werden Sie sagen: Was juckt mich, was 2080 sein wird? Nun, dieses Jahr klingt weit entfernt und doch ist es nur etwa zwei Generationen weit weg. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der Politik sein, diesen Trend zu stoppen. Denn wer braucht Straßen, wenn niemand darauf fährt? Wer bezahlt die Pensionen und wer finanziert das Gesundheits- und Sozialsystem? Wer die Spitäler und brauchen wir dann noch so viele? Werden die Postler noch bis unters Gipfelkreuz zustellen und was passiert mit aussterbenden Dörfern? Müssen wir Geisterdörfer oder -weiler der Natur zurückgeben? Wer wird die anfallende Arbeit übernehmen? Und sagen Sie nicht, die Zuwanderer. Die sind bei diesem Minus von 16,3 Prozent bereits bilanztechnisch berücksichtigt.

Kann uns die KI helfen?

Aber braucht die Künstliche Intelligenz Dienstleistungen? Braucht Heilmassagen oder einen Friseur? Zahlt die Künstliche Intelligenz in irgendeinen Topf ein, aus dem dann die Altersversorgung der Bevölkerung finanziert wird? Immer weniger Menschen werden die ganz normalen Herausforderungen des Alltags zu bewältigen haben. Und die werden nicht weniger, dessen können Sie sich sicher sei. Nun wollen wir nicht in die Fußstapfen von Leopold Wagner treten, auch wenn er inhaltlich durchaus recht hatte. Ob die führenden Politiker nun Daniel Fellner, Martin Gruber, Erwin Angerer oder Gerhard Köfer heißen, sie werden um Antworten gegen diese demografische Zeitbombe nicht herumkommen. Sonst könnte es in mittlerer Zukunft für Kärnten heißen: „Der Letzte macht das Licht aus.“