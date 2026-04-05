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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Pensionistin, die in die Ferne schaut und eine Hand voll Geld.
Einen Überblick über mögliche Steuerersparnisse für Pensionisten geben Experten am 20. April 2026 in Wolfsberg.
Wolfsberg
05/04/2026
Experten-Tipps

Mehr Geld zurück: Pension bringt Steuervorteile

Welche das sind, erklären Experten des Finanzamtes am Montag, dem 20. April 2026, im Rahmen eines kostenlosen Vortrages im Wolfsberger Rathaus. Beginn ist um 14 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Vertreter der Pflegenahversorgung in der Stadtgemeinde Wolfsberg wissen: „Viele Senioren sowie pflegende Angehörige stehen jedes Jahr vor der Frage, welche Ausgaben sie beim Finanzamt steuerlich geltend machen können.“ Besonders Krankheits- und Pflegekosten, Pflegegeld sowie Leistungen im Zusammenhang mit dem Behindertenpass würden häufig Unsicherheiten aufwerfen. Darum haben sie einen kostenlosen Informationsvortrag auf die Beine gestellt.

Steuervorteile nutzen

Am Montag, dem 20. April 2026, kommen Experten des Finanzamtes ins Rathaus Wolfsberg und geben eine Übersicht über mögliche Steuerersparnisse. Dieser ist speziell zugeschnitten auf ältere Menschen und betreuende Angehörige. Im Zuge der Veranstaltung erfahren Interessierte, wie sie mit den richtigen Angaben mehr Geld zurück erhalten – und zwar ganz ohne bürokratischen Aufwand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist um 14 Uhr.

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