Raus in die Natur: Frühlingstour auf den Hemmaberg

Der Frühling ist da und mit ihm die perfekte Gelegenheit, etwas für das persönliche Wohlbefinden zu tun. Diesmal führt die Route auf den Hemmaberg bei Globasnitz. Vom Treffpunkt beim Gemeindeamt Globasnitz führt die Strecke hinauf zur beeindruckenden Rosaliagrotte und zu den historischen Ausgrabungen auf dem Gipfelplateau. Die Tour dauert etwa 2 Stunden und 20 Minuten (plus Pausen) und ist 8 Kilometern lang. Dabei werden ca. 350 Höhenmeter bewältigt.

Alles auf einem Blick: Anmeldung : Bei Maria Pressl unter 0650/3845559

: Bei Maria Pressl unter 0650/3845559 Wann : Samstag, 11. April 2026, Start um 9.30 Uhr

: Samstag, 11. April 2026, Start um 9.30 Uhr Treffpunkt : Gemeindeamt Globasnitz

: Gemeindeamt Globasnitz Tour : Rosaliagrotte & Ausgrabungen Hemmaberg

: Rosaliagrotte & Ausgrabungen Hemmaberg Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, bequeme Kleidung, evtl. Wanderstöcke

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.