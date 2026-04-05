Frischer Wind in St. Veit: Neue Oberärzte übernehmen Verantwortung

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan gibt es sechs neue Oberärzte sowie zwei neue Erste Oberärzte in der Radiologie, der Gynäkologie, der Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie der Inneren Medizin.

Oberärzte sind im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan zentrale Ansprechpersonen: Sie treffen medizinische Entscheidungen, koordinieren Abläufe und begleiten junge Kollegen auf ihrem Weg. „Unsere neuen ärztlichen Führungskräfte sind Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und das Haus aktiv mitgestalten wollen. Sie bringen Erfahrung mit, kennen aber auch die Herausforderungen des Alltags. Genau diese Mischung macht sie so wertvoll – für ihre Abteilungsteams, aber vor allem für die uns anvertrauten Patienten“, betont Gesamtleiter Michael Steiner bei der Übergabe der feierlichen Ernennungsdekrete.

Ernennungen zum Oberarzt: Radiologie Dr. Armin Buxbaum: Erster Oberarzt

Dr. Johanna Wilhelmer-Zitter: Oberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. med. Sanja Žuljević: Erste Oberärztin

Dr. Nicole Kastner: Oberärztin Anästhesiologie und Intensivmedizin Dr. Philipp Horak: Oberarzt

Dr. Robert Jost: Oberarzt Innere Medizin Dr. Verena Kriso: Oberärztin

Dr. Iryna Nadvirniak: Oberärztin



