Frischer Wind in St. Veit: Neue Oberärzte übernehmen Verantwortung
Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan gibt es sechs neue Oberärzte sowie zwei neue Erste Oberärzte in der Radiologie, der Gynäkologie, der Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie der Inneren Medizin.
Oberärzte sind im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan zentrale Ansprechpersonen: Sie treffen medizinische Entscheidungen, koordinieren Abläufe und begleiten junge Kollegen auf ihrem Weg. „Unsere neuen ärztlichen Führungskräfte sind Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und das Haus aktiv mitgestalten wollen. Sie bringen Erfahrung mit, kennen aber auch die Herausforderungen des Alltags. Genau diese Mischung macht sie so wertvoll – für ihre Abteilungsteams, aber vor allem für die uns anvertrauten Patienten“, betont Gesamtleiter Michael Steiner bei der Übergabe der feierlichen Ernennungsdekrete.
Ernennungen zum Oberarzt:
Radiologie
- Dr. Armin Buxbaum: Erster Oberarzt
- Dr. Johanna Wilhelmer-Zitter: Oberärztin
Gynäkologie und Geburtshilfe
- Dr. med. Sanja Žuljević: Erste Oberärztin
- Dr. Nicole Kastner: Oberärztin
Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Dr. Philipp Horak: Oberarzt
- Dr. Robert Jost: Oberarzt
Innere Medizin
- Dr. Verena Kriso: Oberärztin
- Dr. Iryna Nadvirniak: Oberärztin