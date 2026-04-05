Quoten-Hit am Karsamstag: Melissa Naschenweng begeistert in „Herzklang“

Die ORF-Premiere „Herzklang – Zurück zu mir“ erreichte mit Melissa Naschenweng bis zu 503.000 Zuschauer. Ein Marktanteil von 21 Prozent bestätigte den Erfolg des modernen Heimatfilms am Karsamstag.

Die Alm rief und das Publikum folgte: Mit der ORF-1-Premiere des Spielfilms „Herzklang – Zurück zu mir“ sicherte sich der ORF am Karsamstag eine Spitzenplatzierung in der Gunst der Zuschauer. Bis zu 503.000 Personen verfolgten den ersten filmischen Ausflug von Schlagerstar Melissa Naschenweng. Im Durchschnitt sahen 454.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 21 Prozent entspricht.

Erfolg bei Jung und Alt

Besonders freut sich der Sender: Der Heimatfilm punktete nicht nur beim Stammpublikum, sondern auch in den jüngeren Zielgruppen. In der Kategorie der 12- bis 29-Jährigen wurde ein Marktanteil von 17 Prozent erzielt, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es sogar 20 Prozent. Die Handlung rund um die Schlagersängerin Melanie, die nach einem Karrieretief und privatem Verrat Zuflucht auf der Alm ihrer Großmutter sucht, traf den Nerv der Zeit.

©ORF/Graf Film/Thomas Weilguny

„Naturaufnahmen gepaart mit ganz viel Gefühl“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zieht eine positive Bilanz: „Der Heimatfilm ist wieder da – und wie! ‚Herzklang – Zurück zu mir‘ liefert rot-weiß-rote TV-Unterhaltung mit Herz, verleiht dem Genre liebevoll einen modernen Anstrich und holt es mühelos in die heutige Zeit. Wunderschöne Naturaufnahmen gepaart mit ganz viel Gefühl haben die Zuschauer:innen dazu eingeladen, gemeinsam mit Melissa Naschenweng ihren Alltag für eineinhalb Stunden hinter sich zu lassen – und wir freuen uns zu sehen, wie viele dieser Einladung gefolgt sind!“

Soundtrack für den Filmstart

Parallel zur Ausstrahlung durften sich Fans auch über musikalische Neuigkeiten freuen. Pünktlich zur Premiere wurde der Song „Hoamat in mir“ veröffentlicht, den Melissa Naschenweng gemeinsam mit ihrem Produzenten Sebastian Steinhauser speziell für das Projekt geschrieben hat. Neben der Filmmusik von Elisabeth Kaplan und Florian Hirschmann untermalten zudem bekannte Naschenweng-Titel wie „Lalelu“ und „Legenden“ die emotionale Rückkehr zur Heimat.