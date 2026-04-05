„Wir sind überwältigt“: Großzügige Spende für Hund Marco aus Kärnten

Hund Marco benötigt dringend eine kostspielige Augenoperation. Durch einen Social-Media-Aufruf kam es bereits am Folgetag zu einer hohen Spende.

Bereits einen Tag nach dem ersten Aufruf konnte der Verein ein erfreuliches Update verkünden.

Bereits einen Tag nach dem ersten Aufruf konnte der Verein ein erfreuliches Update verkünden.

Inmitten einer medizinischen Hiobsbotschaft für den Tierschutz Aktiv Kärnten gab es einen unerwarteten Lichtblick für Hund Marco. Nachdem der Vierbeiner aufgrund eines verletzten Auges und anhaltend hohem Augendruck vor einer schweren Operation steht, verbreitete sich die Nachricht über sein Schicksal schnell in den sozialen Medien. Die Reaktion aus der Bevölkerung ließ nicht lange auf sich warten. Besonders eine Geste stach dabei heraus und sorgt nun für Entlastung bei den anstehenden Behandlungskosten.

Überraschende Wendung

Bereits einen Tag nach dem ersten Aufruf konnte der Verein ein erfreuliches Update verkünden: „Norbert Faul von der Trafik Faul in Feschnig hat von unserem Sorgenkind Marco und den hohen Tierarztkosten erfahren und überraschte uns mit einer Spende in der Höhe von 1.000 Euro.“

Große Dankbarkeit

Die Verantwortlichen des Vereins zeigten sich zutiefst bewegt von der schnellen und unbürokratischen Hilfe. „Wir sind überwältigt! […] Heute haben wir dann gleich Herrn Faul mit Marco besucht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 15:34 Uhr aktualisiert