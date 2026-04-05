„Reparieren statt Wegwerfen“: In Wolfsberg wird Nachhaltigkeit lebendig

Das Repair Café im JUZ Wolfsberg öffnet am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Ehrenamtliche helfen bei der Reparatur von Alltagsgegenständen. Zudem gibt es ein Fahrradservice und Beratung zum Smartphone.

Das Konzept setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe: Ehrenamtliche Fachleute unterstützen die Besucherinnen und Besucher dabei, defekte Alltagsgegenstände wieder instand zu setzen.

Das Konzept setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe: Ehrenamtliche Fachleute unterstützen die Besucherinnen und Besucher dabei, defekte Alltagsgegenstände wieder instand zu setzen.

Am kommenden Samstag öffnet das Repair Café im JUZ Wolfsberg von 9 bis 12 Uhr erneut seine Pforten. Die Initiative der Stadtgemeinde Wolfsberg und des Kärntner Bildungswerks setzt unter dem Leitgedanken „Reparieren statt Wegwerfen“ ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und für mehr Nachhaltigkeit.

Ehrenamtliche Unterstützung

Das Konzept setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe: Ehrenamtliche Fachleute unterstützen die Besucherinnen und Besucher dabei, defekte Alltagsgegenstände wieder instand zu setzen. Das Spektrum reicht von streikenden Elektrogeräten und kaputtem Spielzeug bis hin zu beschädigter Kleidung oder Holzgegenständen. Parallel dazu bietet das JUZ-Team ein Fahrradservice für einfache Reparaturen an, etwa zum Einstellen der Bremsen oder zum Flicken von Reifen. Für Fragen rund um Smartphone und Internet steht zudem das Team der „ErklärBar“ bereit.

Müllvermeidung und Gemeinschaft

Die Teilnahme am Repair Café ist kostenlos und steht allen Interessierten offen. Neben der Müllvermeidung steht der gemeinschaftliche Aspekt im Vordergrund, um praktisches Wissen weiterzugeben und das Bewusstsein für den Wert von Ressourcen zu stärken.