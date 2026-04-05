Kärnten knackt die 25-Grad-Marke: Villach als „Wärme-Hotspot“

In Kärnten wurden heute Höchstwerte von über 25 Grad gemessen. Auch die kommende Woche bleibt mit über 20 Grad mild, zeigt sich jedoch zeitweise wechselhaft mit einzelnen Regenschauern.

Wie bereits gestern prognostiziert, verwandelte der heutige Ostersonntag Kärnten in eine frühsommerliche Idylle. Die aktuellen Daten der Geosphere Austria (Stand 16 Uhr) bestätigen den Trend: Während strahlender Sonnenschein herrschte, stiegen die Temperaturen noch höher als erwartet.

Spitzenwerte im Überblick

Besonders im Drautal und im Klagenfurter Becken kratzten die Thermometer an der sommerlichen Marke. Villach ging dabei als Spitzenreiter hervor und überschritt mit 25,4 Grad offiziell die Grenze zu einem Sommertag.

Aktuelle Temperaturen in Kärnten

Ort Temperatur Villach 25,4 °C Dellach im Drautal 24,9 °C St. Andrä im Lavanttal 24,8 °C Ferlach 24,4 °C Pörtschach 24,3 °C

Ausblick: Mild, aber wechselhaft

Wer die Frühlingsgarderobe bereits ausgepackt hat, kann diese vorerst griffbereit lassen. Auch in der kommenden Woche bleibt das milde Klima erhalten, wobei die Werte weiterhin konstant über der 20-Grad-Marke liegen sollen. Ganz ungetrübt bleibt der Himmel jedoch nicht: Gelegentliche Regenschauer werden das sonnige Wetter in den nächsten Tagen begleiten.

Update: Dellach überholt Villach

Kurz vor 17 Uhr legte Dellach im Drautal noch einmal ordentlich zu und sprengte ebenso die 25 Grad-Marke, mit 25,5 Grad überholte die Gemeinde sogar die Stadt Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 16:59 Uhr aktualisiert