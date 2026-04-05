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/ ©Fotomontage Canva / Peter Waldhauser
Das Bild zeigt einen sonnigen Tag in Kärnten auf 5min.at.
Während strahlender Sonnenschein herrschte, stiegen die Temperaturen noch höher als erwartet.
Kärnten
05/04/2026
Ostersonntag

Kärnten knackt die 25-Grad-Marke: Villach als „Wärme-Hotspot“

In Kärnten wurden heute Höchstwerte von über 25 Grad gemessen. Auch die kommende Woche bleibt mit über 20 Grad mild, zeigt sich jedoch zeitweise wechselhaft mit einzelnen Regenschauern.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(184 Wörter)

Wie bereits gestern prognostiziert, verwandelte der heutige Ostersonntag Kärnten in eine frühsommerliche Idylle. Die aktuellen Daten der Geosphere Austria (Stand 16 Uhr) bestätigen den Trend: Während strahlender Sonnenschein herrschte, stiegen die Temperaturen noch höher als erwartet.

Spitzenwerte im Überblick

Besonders im Drautal und im Klagenfurter Becken kratzten die Thermometer an der sommerlichen Marke. Villach ging dabei als Spitzenreiter hervor und überschritt mit 25,4 Grad offiziell die Grenze zu einem Sommertag.

Aktuelle Temperaturen in Kärnten

OrtTemperatur
Villach25,4 °C
Dellach im Drautal24,9 °C
St. Andrä im Lavanttal24,8 °C
Ferlach24,4 °C
Pörtschach24,3 °C

Ausblick: Mild, aber wechselhaft

Wer die Frühlingsgarderobe bereits ausgepackt hat, kann diese vorerst griffbereit lassen. Auch in der kommenden Woche bleibt das milde Klima erhalten, wobei die Werte weiterhin konstant über der 20-Grad-Marke liegen sollen. Ganz ungetrübt bleibt der Himmel jedoch nicht: Gelegentliche Regenschauer werden das sonnige Wetter in den nächsten Tagen begleiten.

Update: Dellach überholt Villach

Kurz vor 17 Uhr legte Dellach im Drautal noch einmal ordentlich zu und sprengte ebenso die 25 Grad-Marke, mit 25,5 Grad überholte die Gemeinde sogar die Stadt Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 16:59 Uhr aktualisiert
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