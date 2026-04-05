Kärnten: Nach 25-Grad-Wetter zu Ostern folgt eine Abkühlung

Nach 25 Grad am Sonntag: In der kommenden Woche wird es vor allem ab der Wochenmitte wieder kühler.

Das Osterwochenende in Kärnten bot nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch perfekte Wetterbedingungen: Nachdem am Samstag bereits die 20-Grad-Marke geknackt wurde, kletterte das Thermometer am Sonntag sogar auf sommerliche 25 Grad. Wer die Sonne genießen möchte, hat auch zu Wochenbeginn noch gute Karten, bevor sich die Wetterlage zur Wochenmitte umstellt.

Sonne satt bis Dienstag

Der Ostermontag präsentiert sich erneut von seiner freundlichen Seite. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad zeigt sich häufig die Sonne, lediglich unterbrochen von lockeren Schleierwolken und flachen Quellwolken im Bergland. Auch der Dienstag startet in Oberkärnten strahlend, während sich der Hochnebel in Unterkärnten rasch auflöst. Mit 18 bis 23 Grad bleibt es für die Jahreszeit außergewöhnlich warm.

Wind und kühlere Luft im Anmarsch

Ab Mittwoch deutet sich jedoch ein Ende der sommerlichen Phase an. Zwar bleibt es verbreitet sonnig, doch die Temperaturen sinken spürbar. „Die Temperaturen gehen voraussichtlich etwas zurück mit Nachmittagswerten zwischen 16 und 20 Grad. Von den Tauerntälern über die Nockberge bis in den Raum Friesach frischt im Tagesverlauf Nordwind auf“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Dieser Trend setzt sich in der zweiten Wochenhälfte fort: Ein Mix aus Sonne und Wolkenfeldern bei maximal 15 bis 19 Grad folgt am Donnerstag, während am Freitag spürbar kühlere Luftmassen das Land erreichen. Bei lebhaftem Nordwind schwanken die Höchstwerte nur noch zwischen 13 und 16 Grad, zudem sind einzelne Regenschauer möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert