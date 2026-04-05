Prozess gegen Chinesin: „Kastration durch Röntgenstrahlen“ behauptet

Am Landesgericht Klagenfurt steht eine Chinesin wegen des Verdachts der staatsfeindlichen Bewegung vor Gericht. Sie soll eine Röntgenuntersuchung als „Kastration“ bezeichnet haben.

Am kommenden Mittwoch kurz vor der Mittagszeit findet am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess gegen eine chinesische Staatsangehörige statt. Der Frau wird das Vergehen der staatsfeindlichen Bewegung zur Last gelegt. Laut der Medienstelle des Landesgerichtes wird ihr vorgeworfen, Mitglied der Gruppierung „Bundesstaat Preußen“ zu sein.

Röntgenuntersuchung als „Verstoß“

In diesem Zusammenhang soll die Beschuldigte unter anderem eine herkömmliche Röntgenuntersuchung als einen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex bezeichnet haben. Dabei wurde die Behauptung aufgestellt, es handle sich bei dem medizinischen Verfahren um eine Kastration durch Röntgenstrahlen. Die Hauptverhandlung wird von Richterin Sabine Götz geleitet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Angeklagte die Unschuldsvermutung.