Ursache nach Wirtschaftsgebäudebrand in Kärnten geklärt

Nach dem Großeinsatz im Bezirk Völkermarkt ist die Ursache für den Wirtschaftsgebäudebrand geklärt. Funkenflug eines Osterfeuers löste das Feuer aus. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude wurde verhindert.

Brandermittler stellten nun fest, dass Funkenflug eines Osterhaufens den Wirtschaftsgebäudebrand auf dem Anwesen verursacht hat.

Brandermittler stellten nun fest, dass Funkenflug eines Osterhaufens den Wirtschaftsgebäudebrand auf dem Anwesen verursacht hat.

Nachdem am Samstagabend ein großflächiger Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Völkermarkt für einen Feuerwehreinsatz sorgte, steht die Ursache nun fest. Gegen 18:44 Uhr war das Feuer im Bereich eines Wirtschaftsgebäudes ausgebrochen und hatte rasch Teile des Dachstuhls erfasst.

©FF Neuhaus

90 Einsatzkräfte waren vor Ort

Rund 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lavamünd, Neuhaus, Bach, Schwabegg, Ettendorf und Bleiburg konnten durch einen umfassenden Löschangriff verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Funkenflug als Ursache

Im Nachgang zum ursprünglichen Bericht der Polizei gab das Bezirks-Polizeikommando Völkermarkt heute das Ergebnis der Brandermittlung bekannt: Der Wirtschaftsgebäudebrand wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Funkenflug eines nahegelegenen Osterhaufens ausgelöst.