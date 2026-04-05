„Einmal noch die Heimat sehen“: Gertrauds berührende Reise nach Kärnten

Einmal noch zurück in die Kärntner Heimat: Für die 79-jährige Gertraud ging dieser Herzenswunsch in Erfüllung.

Für die 79-jährige Gertraud, die heute in einem Wiener Pflegeheim lebt, gab es einen Wunsch, der alles andere überstrahlte: die Rückkehr in ihre Kärntner Heimat. Es ist der Ort ihrer Kindheit und Jugend, geprägt von Jahrzehnten voller Erinnerungen. Dank der Initiative ihrer Kinder und dem Engagement der Samariter Wunschfahrt wurde aus dieser Sehnsucht Wirklichkeit.

Emotionale Begegnungen und alte Traditionen

Die Reise wurde akribisch vorbereitet: Familie und Wegbegleiter wurden mobilisiert, um Gertraud vor Ort gebührend zu empfangen. Begleitet von ihrer Tochter und einem ehrenamtlichen Team, trat sie die Fahrt in den Süden an. Der Tag selbst war geprägt von emotionalen Momenten: „Gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüllern Carmen, Michael und Raphaela machte sich Frau Gertraud auf den Weg in ihre Heimat. Vor Ort warteten viele emotionale Momente auf sie: das Wiedersehen mit ihrer Familie, langjährigen Freundinnen und Freunden und sogar eine zufällige Begegnung mit einer alten Schulfreundin“, so die Organisation in den sozialen Medien.

©Samariter Wunschfahrt

„Wurschtl“ war auch dabei

Im vertrauten Rahmen kam die Gesellschaft zusammen. Bei Kärntner Kasnudeln wurden Geschichten von früher ausgetauscht. Als schließlich alte Heimatlieder erklangen, flossen sogar die Tränen. Ein kleiner Teil der Reise war der Wünscheteddy der Samariter Wunschfahrt, der Gertraud während der gesamten Fahrt zur Seite stand. Die Seniorin gab ihm kurzerhand einen Namen: „Wurschtl“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert