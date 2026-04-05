Wiesenbrand im Lavanttal: Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres

Die Feuerwehr St. Andrä bekämpfte am 5. April einen Wiesenbrand in Magersdorf. Gemeinsam mit der Feuerwehr Fischering und der Polizei wurde die Gefahr schnell unter Kontrolle gebracht.

Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Kräfte konnte die Ausbreitung des Feuers auf der Wiesenfläche zeitnah unterbunden werden.

Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Kräfte konnte die Ausbreitung des Feuers auf der Wiesenfläche zeitnah unterbunden werden.

Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal um 16:02 Uhr per Sirenenalarm zu einem Brandeinsatz gerufen. Unter dem Alarmstichwort „B2 Wiesenbrand“ rückten die Einsatzkräfte in den Ortsteil Magersdorf aus.

©Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal Die Einsatzkräfte bekämpften den Wiesenbrand.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr St. Andrä stand mit insgesamt 19 Einsatzkräften und einem umfassenden Fuhrpark, bestehend aus dem Kommandofahrzeug (KDOF), zwei Tanklöschfahrzeugen (TLFA 4000 und TLFA 3000) sowie dem Kleinrüstfahrzeug-Wasser (KRFW), im Einsatz. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch die Feuerwehr Fischering sowie durch eine Streife der Polizei St. Andrä. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Kräfte konnte die Ausbreitung des Feuers auf der Wiesenfläche zeitnah unterbunden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 19:30 Uhr aktualisiert