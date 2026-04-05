Vermittlung in Kärnten: „Lucy“ und „Siena“ suchen ein neues Zuhause

Der Kärntner Tierschutzverein TiKo sucht aktuell neue Lebensplätze für die Mischlingshündin Lucy und die Seniorkatze Siena, die beide ein erfahrenes und ruhiges Umfeld benötigen.

Der Landestierschutzverein TiKo in Kärnten stellt in dieser Woche zwei Tiere vor, die auf der Suche nach einem neuen Lebensplatz sind. Zu den aktuellen Schützlingen gehört die etwa eineinhalb Jahre alte Mischlingshündin Lucy.

Lucy ist sehr neugierig

Die kastrierte Hündin wird als intelligent, energiegeladen und äußerst lernwillig beschrieben. Während sie einerseits eine große Neugier und Interesse an ihrer Umwelt zeigt, reagiert sie in bestimmten Momenten noch unsicher. Für Lucy wird ein erfahrenes und liebevolles Zuhause gesucht, das ihr eine klare Struktur bietet. Aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse sollte das neue Umfeld kinderlos sein und idealerweise keine weiteren Tiere beherbergen.

©TiKo

Siena braucht „ein wenig Zeit“

Zudem wartet die elfjährige Europäisch Langhaar Katze Siena auf eine Vermittlung. Die kastrierte Kätzin zeichnet sich durch ein ruhiges, sensibles und eher zurückhaltendes Wesen aus. Sie benötigt viel Sicherheit und nutzt gerne Rückzugsmöglichkeiten, um sich zu verstecken. Da Siena Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen, eignet sich für sie ein besonders ruhiger Haushalt ohne Leistungsdruck oder hohe Erwartungen. Gesucht werden geduldige Menschen, die akzeptieren, dass sie sich anfangs länger unsichtbar machen könnte und sie in ihrem eigenen Tempo ankommen lassen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert